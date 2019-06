Calma en la Conade

Ana Guevara no le teme a las investigaciones

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), expresó ayer que está tranquila en su cargo, porque nada turbio hay en su administración.

“Yo no tengo nada qué decir, finalmente la designación (de mi puesto) la hace el presidente de la República, y pues (una eventual salida sería) solamente que el presidente revoque eso”, expresó Ana en entrevista.

La exatleta asistió a la conferencia de prensa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que preside Mauricio Sulaimán, donde abundó que el trabajo diario está y lo ha cumplido, se mantiene en lo suyo y con paciencia espera que todas esas especulaciones queden claras al concluir la auditoría de la Secretaría de la Función Pública.

Respecto al hecho de ser llamada a comparecer por las cámaras de Diputados y de Senadores, dijo que el Poder Legislativo está en todo su derecho de citarla y buscar esa reunión para aclarar todo lo del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Para ella ese es el único tema que tiene que explicar ante los legisladores, de cómo funciona, de dónde provienen los recursos y cuál es el reglamento de la aplicación del dinero.

“No hay nada turbio, estoy en la mejor disposición para explicar manzanita por manzanita y pera por pera, para que entiendan cómo está la situación, y todo se va a enfocar con el tema del Fodepar”, declaró.

La titular de la Conade aseguró que aplaude la decisión del presidente de pedir la participación de la Secretaría de la Función Pública, porque eso va a permitir “entregar todas las irregularidades que encontramos, que el ‘huachicoleo deportivo’ sí existe, sí está adentro todavía”.

Enfatizó que “estoy ecuánime, tolerante y paciente a que se determine el resultado de la Secretaría de la Función Pública”, además de que está tranquila ante todas las especulaciones de su posible salida y que está lista para viajar a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Paola se molesta

La clavadista Paola Espinosa aseguró estar molesta con los comentarios de los diputados Ernesto Vargas Contreras (Ernesto D’Alessio) y Tatiana Clouthier, porque incitan a que la agredan como deportista, mujer y madre.

En los comentarios difundidos en Twitter, los diputados cuestionan los procesos de selección de los deportistas de tae kwon do y clavados para asistir a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Paola reclamó al igual que su compañero de disciplina Yahel Castillo.

Y es que hace un par de semanas, la Federación de Natación realizó un selectivo interno, que dio como resultado la selección que competirá en los Juegos Panamericanos, donde quedaron fuera el yucateco Rómmel Pacheco y el capitalino Jahir Ocampo, dos de las supuestas cartas fuertes.

Esto generó varias interrogantes y comentarios, y ambos diputados se sumaron a los cuestionamientos de un favoritismo a un grupo de clavadistas, que también integra Paola Espinosa.

“Hola Ernesto y Tathiana: Me molesta mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá”, expresó Paola en un vídeo en Twitter, en el que también etiquetó a los dos legisladores. “Quisiera que se dieran el tiempo para escuchar las dos partes, no solo una parte. A mí lo que me toca es entrenar, pero estoy dispuesta a ir con ustedes y que ustedes se informen de lo que está pasando”, agregó.

En la misma red social, el también clavadista Yahel Castillo apoyó a su compañera y trató de explicarles a los diputados el proceso de selección e incluso los invitó a que lo acompañen a un entrenamiento.