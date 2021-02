Cambiaría su gol por tres puntos

Mario Trejo quiere un buen torneo con Venados y volver a Primera División

Mario Trejo nació en Ahome (Los Mochis), Sinaloa, comunidad que es una cuna de beisbolistas. Y por el nombre y apellido, cualquiera pensaría que procede de una familia de futbolistas. ¡Cuántos Trejos no han destacado en el fútbol!

Pero ni es beisbolista, ni es de la sangre Trejo del balompié. Es un joven, ahora con 21 años, con largo trecho recorrido en el fútbol profesional, que está escribiendo su historia. Desde el torneo pasado, defendiendo la franela de los Venados FC.

Lamentablemente, ha sido este Guardianes 2021 de duro inicio, como fue el 2020. Los Venados no encuentran aun la fórmula para ganar.

“No ha sido el arranque esperado, definitivamente”, admite Mario Trejo, autor de un gol que abrió las esperanzas de los astados en su reciente partido ante los Alebrijes de Oaxaca. Ese tanto, con la cabeza, al “estilo Sergio Ramos”, hizo abrigar esperanzas a los ciervos y sus seguidores.

“Hubiera cambiado mi gol por los tres puntos”, señala el alguna vez seleccionado nacional juvenil con México, quien fue incluido en el “Once Ideal” de la fecha 4 del Guardianes 2021.

En una amplia plática con el Diario, el joven sinaloense habló de varios aspectos que considera fundamentales en el club yucateco, de la forma en que han arrancado lentamente, las posibilidades que existen para enmendar el camino a tiempo, y sus aspiraciones personales.

“En el equipo, línea por línea, tenemos muy buenos nombres, y ya tenemos que dar el salto a la victoria para buscar una mejor en la tabla. Lo necesitamos”, dice Mario, quien sueña con volver a la Liga MX, en la que debutó el 10 de marzo de 2019, jugando para Monarcas Morelia (ante Pumas de la UNAM). “Fue un día antes de mi cumpleaños, un buen regalo, sin duda, y me gustaría volver”.

No ha comenzado bien a pesar de la expectativa que se había levantado…

“Como se terminaron los partidos, no han sido los resultados buenos, no son los que esperaba el grupo de jugadores, el cuerpo técnico y, sobre todo, la afición. No hemos dado lo esperado, aunque los partidos se han jugado bien, no ganamos”.

¿Qué falta?

“Buena pregunta. Son los puntos clave que hemos tratado durante esta semana. Ya no podemos recibir goles, tenemos que cuidar el cero en el marco. Protegiendo el marcador, podemos ganar como sea, aunque fuera 1-0. Pero ya seis goles admitidos en tres partidos son muchos”.

Aceptar seis goles en lo primeros tres paridos no es para sentirse cómodo…

“Sí, definitivamente. Hemos trabajado bien. Todos esperamos dar un partido bueno el jueves (de la siguiente semana, ante Leones Negros de la U de G). Ese juego será vital. Todo el grupo ha trabajado bastante bien. Hemos generado muchas ocasiones de gol, muchos tiros al arco, muchos centros. De allá tenemos que engancharnos para conseguir resultados que nos mejoren en la tabla”.

¿Usted, qué aportará a ese intento?

“Yo me considero un jugador de mucha entrega, mucha garra. Me considero un defensa difícil de pasar por la banda, o en la central. Tengo buen juego aéreo, eso me ayuda demasiado. Aporto mi granito de arena en lo que me pida el equipo, estoy para sumar. No soy ni grande, ni chico en edad, he tenido buenos partidos en Primera División, en selección. Si alguien de los compañeros me pide que ayude, lo hacemos, se trata de que todos estemos colaborando”.

Un buen torneo en Expansión es una señal importante, como alzar la mano y dejarse ver en una vitrina a la Liga MX…

“Siempre he dicho que es una vitrina importante. Esta liga debe ser un trampolín para nosotros los jóvenes. No debemos conformarnos con estar aquí, yo quiero regresar a la Primera División, eso es estar en la elite del fútbol. Es para lo que yo trabajo. Me preparo bien, actúo bien, pienso en el equipo, y eso debemos hacerlo en general, si le va bien al club, nos va bien a todos”.

El Trejo es un apellido de fútbol. Muchos de ese apellido han destacado, en Primera División, en Selección Nacional…

“Me han comentado mucho, hay muchos futbolistas, directivos, técnicos que se apellidan así. Pero no tengo parentesco, soy de Los Mochis, allá también hay Trejos que no son de fútbol”.

En Los Mochis la mayoría son beisbolistas…

“El deporte más visto allá en el Pacífico es el béisbol. Pero hay otros futbolistas de Los Mochis. De allí es Omar Bravo; Guillermo Madrigal, mi compañero aquí con los Venados, es de Los Mochis; Joel Huiqui, Javier Orozco, los “Chuleta”. Mi mejor amigo es beisbolista y siempre me ha gustado ese deporte, me llama la atención, pero nunca lo practique en forma, de niño sí. Pero no solo peloteros ha dado”.

El gol que marcó Trejo fue al estilo de Sergio Ramos: subiendo de la zaga a buscar el remate...

“Tengo como referencia a Sergio Ramos por su forma de jugar, de ser intenso, buscar siempre dar más. Tengo buen juego aéreo, y en este caso, la pelota que me pone Neri (Cardozo) queda muy bien, brinco y hago buen remate. Así salió mi primer gol con Venados, pero insisto, no ganamos. Hubiera preferido los tres puntos”.

¿Algo psicológico?

“Sí, puede ser. Las cosas se componen ganando, ya no importan las formas, lo que necesitamos es el triunfo, aunque sea jugando feo, hay que ganar. Cuando eso pase, cambiarán las cosas. Nos han estado empatando en segundos tiempos. Tenemos que hacernos fuertes en ese lapso, defendiendo y no fallando. En este partido, íbamos ganando 2-1 y en el minuto 85 no hacen el gol del empate”.

¿El arranque mermado por os contagios de Covid-19 afectó?

“El Covid nos cobró factura. Llevábamos buena pretemporada y la mitad del plantel se contagió. Eso fue un bajón tremendo entre los que les dio y a los que no, porque fue complicado. Pero si te fijas, en los partidos no se ha reflejado mucho eso, gracias a que el equipo ha tenido mucha continuidad en los juegos”.

Igual el coronavirus ha impedido que sus padres y su familia vengan a visitarle en Mérida. “Sólo vino una vez mi madre, para no arriesgar. De Sinaloa a Yucatán hay que tomar dos vuelos y no, no puedo arriesgarlos. Ya habrá tiempo que vengan, la ciudad, Mérida, es bonita, tranquila, muy tranquila. Y se disfruta viviendo aquí”.— Gaspar Silveira Malaer