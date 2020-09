Camiseta deportiva, símbolo de la lucha contra el racismo

Locura en Estados Unidos por la camiseta conmemorativa que lanzó una marca deportiva mundial en honor al cuarto aniversario de la primera gran reivindicación contra el racismo de Colin Kaepernick.

Arrodillarse durante el himno nacional previo al inicio de los partidos le costó su carrera deportiva al ex de los San Francisco 49ers, así como el rechazo de la NFL, pero la marca demostró que pese a ello, el quarterback es todo un símbolo.

Kaepernick se convertió en un icono de la lucha contra el racismo y en los últimos meses se ha visto a más de un deportista imitando su famoso gesto arrodillado con el puño arriba, protestando por las recientes muertes de afroamericanos por la violencia policial.

De ahí que la empresa deportiva decidió explotar una de sus figuras y reventara las ventas de su última apuesta.

Una camiseta de fútbol americano completamente negra con el '7' de Kaepernick, el Icon Jersey 2.0, salió a la venta por 150 dólares... y se agotó en menos de un minuto según la propia marca le confirmó a CNN.

No obstante, esta no es la primera vez que una edición especial en honor de Kaepernick desaparece de los almacenes de la marca, ya que la versión anterior sacada la temporada pasada, el Icon Jersey 1.0, se agotó en menos de 10 horas.

Colin Kaepernick and Nike revealed their monochromatic “True to 7” jersey to mark the four years that have passed since he first took a knee during the national anthem. pic.twitter.com/8Them9spRD