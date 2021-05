Campeche frena a los Leones; cae también Tijuana

La Zona Sur se quedó sin equipos invictos. La Liga Mexicana también.

Los Piratas de Campeche aprovecharon todos los momentos que les dieron los Leones, absolutamente todos, para vencerlos 4-2 y rescatar el último de la serie ante los líderes sureños, en el Parque Kukulcán.

Yucatán vio detenida en seis su racha de triunfos en el arranque de temporada. En el Norte, los Toros de Tijuana cayeron ante los Tecolotes de los Dos Laredos, 6-3, y también perdieron su aureola de invictos (su marca era de 8-0).

Pareció que otra vez iría a entradas extras, pero el bateo no respondió, se vio chato en todo momento y las fieras dejaron a nueve corredores en las bases.

Aunque ganaron la serie, en tres partidos solamente anotaron siete carreras. Sin bateo, imposible ganar. Con fallos clave a la defensiva, tampoco se puede.

Porque, en casos en que el pitcheo abridor no responda, los bateadores deben salir al rescate, y los guantes dan seguridad.

Aunque como comenta el conocido aficionado Hernán Evia Góngora, y coincidimos, es temprano para hacer descansar a titulares, a menos que sean lesiones, se antoja raro el ver un equipo distinto a las noches previas. Hay circunstancias diversas, aclaramos. Y es pronto para caer en dramas.

Los Leones usaron otra vez un line up que tuvo a peloteros de nuevo cuño. El segunda base Walter Ibarra, chocador de bola generalmente, fue quinto bate; Fernando Pérez sexto, el novel receptor Abraham López séptimo (debutante en la temporada), Norberto Obeso octavo y Marco Tulio Jaime, noveno. El primer bate y jardinero central Jonathan Jones no vio acción, sentido de una pierna (eso reportaron los Leones).

Bueno pulirlos, sin duda. Y perder son cosas del juego. Hablamos de la rareza del line up.

Yoanner Negrín toleró dos carreras en la primera entrada, en un inicio tambaleante, pero la segunda anotación no debió llegar nunca. Un error de Art Charles en la primera entrada, cuando parecía el tercer out, la permitió. De eso decimos que Campeche aprovechó todo. Un bajón en el pitcheo, un error clave y pobre ofensiva, todo junto. “Leonel El Coronel”, la mascota de las fieras, “exorcizó” al Cruz Azul haciendo una ofrenda ante la playera celeste. No lo hizo con los bates melenudos.

Dos carreras más en la cuarta entrada ante el “Asere” y fue todo el daño que Campeche hizo en el duelo.

Pobre bateo

Pero los Leones no pudieron volver. Se fueron de 12-1 en posición de anotar, dejando ir varias oportunidades, lo mismo por dejar de batear que por la actuación de los bucaneros, como en la cuarta, en la que dos jugadas defensivas evitaron daño.

En la octava, Charles se voló la barda, sin gente en base, y en la novena, Obeso abrió con doblete, pero Marco Jaime rodó a primera, José Juan Aguilar elevó al central y Alex Liddi también, dominados por los disparos de Víctor Capellán.

Sólido pitcheo

Mención especial el pitcheo de los Piratas.

En la tarde, antes de salir del hotel hacia el Kukulcán, el mánager Francisco Campos Machado habló largo y tendido sobre este proyecto llamado Piratas de Campeche 2021. “Pancho Ponches”, leyenda de los bucaneros y la Liga Mexicana, dijo que esperaban volver a ganar luego de perder tres juegos seguidos en la última entrada. Y pidió paciencia. Seguramente sus bucaneros caminarán como quiere.

Eso se vio que tuvieron. El abridor Jesús Castillo Ripalda lanzó bien en cinco actos con seis hits, una carrera, una base y tres ponches, sin que los relevistas desentonen, entre ellos el yucateco Roberto Espinoza Acea.

“Vamos a caminar”, dijo el nativo de Guaymas, hoy ídolo de Campeche.

Ahora los Leones se van a Villahermosa para abrir serie el martes ante los Olmecas, que ganaron su serie ante los Tigres de Quintana Roo en Cancún.— Gaspar Silveira Malaver