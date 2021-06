Canales para ver en México la Copa América y dónde apostar online

¿Quieres ver la Copa América pero no estás seguro de dónde la transmiten? Quizás estás de viaje y no quieres perderte nada o te encuentras en un país que no tiene los derechos para emitir el campeonato. En este último caso lo puedes resolver muy fácilmente si utilizas una VPN, así podrás verla con cualquier servicio de streaming que incluya Fox Sports, como los que veremos más adelante. Poder ver los partidos en vivo es algo imperdible si te gusta hacer apuestas sobre tus jugadores y equipos favoritos; si no sabes donde apostar online te recomendamos Ganabet bono, es una de las mejores y más confiables casas de apuestas en línea.



Otras de las casas de apuestas más elegidas por los usuarios son Betway, Bet365 y 888sport. México es un país que siempre tuvo pasión por el deporte y por los juegos de azar, poder combinar ambos en un torneo internacional es muy llamativo para muchos jugadores.

Ya debes saber que la Copa América 2021 es la 47 edición del campeonato organizado por la CONMEBOL. Esta edición, luego de algunos cambios de países, se celebra en Brasil a pesar de la pandemia y tendrá partidos en Río de Janeiro, Goiânia, Brasilia y Cuiabá. El torneo comenzó el 13 de junio y finalizará el 10 de julio, cuya final se jugará en Río de Janeiro.

Si te encuentras en México puedes ver La Copa muy fácil y cómodamente por SKY, TV AZTECA y TUDN. Para quienes no puedan ver el torneo en un canal local o quienes estén en Estados Unidos, deben hacerse con una suscripción a Fox Sports, esta es la única cadena que emite la Copa América. También puedes optar por algunos servicios de streaming como:

BBC iPlayer

En este servicio emiten todos los partidos de la Copa América en vivo por streaming, es totalmente gratis y también tienes la posibilidad de volver a verlos más tarde. Lo único en contra es que necesitas una licencia de TV de Reino Unido.

YouTube TV

Con tu suscripción tendrás acceso a varios canales como: Adult Swim, Animal Planet, BBC, CNBC, CNN, Cartoon Network y por supuesto Fox Sports, entre muchos otros. Si eres un suscriptor nuevo recibirás como beneficio una prueba gratuita de 7 díassin compromiso para que puedas cancelar el servicio si no te gusta.

Hulu+ Live TV

Este popular servicio de streaming incluye las principales cadenas de TV, siendo Fox Sports la que más nos interesa en este momento; al igual que Youtube, también ofrecen una prueba gratis de 7 días.

Fubo TV

Este servicio se especializa en deportes y ofrece diversos canales como Universo y beIN Sports, los cuales por lo general no forman parte de otros paquetes básicos. Pero no por esto se pierden de incluir a Fox Sports y su posibilidad de transmitir la Copa América. Para quienes sean amantes de otros deportes, este servicio cuenta con canales deportivos tanto en español como en inglés y, como no se podían quedar atrás de sus competidores, ofrecen la prueba gratuita de 7 días para nuevos suscriptores.

(I.S.)