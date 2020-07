Cancelar los juegos no era una opción

Los afectados por posponer Tokio fueron los atletas

Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y miembro de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI), dijo que “lo más fácil hubiera sido cancelar” los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se aplazaron al 2021, pero que ese no es el “espíritu” del COI.

“Cuando se postergaron los Juegos, algunos me preguntaban si no habíamos tardado mucho en anunciarlo, y la realidad es que lo más fácil hubiera sido cancelarlos y cobrar el seguro. Pero ese no es nuestro espíritu”, dijo Werthein en diálogo con el sitio web Infobae.

Para el presidente del COA, los que más sufrieron que los Juegos se hayan pospuesto por la pandemia del coronavirus fueron los deportistas, porque pasaron de ponerse a punto físicamente para la máxima competencia a tener que estar en una rígida cuarentena.

“Fueron muchos meses de frustración, pero ellos demostraron fortaleza y entereza”, aseguró.

Werthein calificó a los Juegos Olímpicos como “una celebración que trasciende a lo deportivo” porque “es un evento que une al mundo sin discriminación social, racial, línea política u orientación sexual”.—EFE