"Canelo" Álvarez corre del ring a dos youtubers que se filtraron

Saúl "Canelo" Álvarez derrotó con facilidad al turco Avni Yildirim el sábado 27 de febrero pasado, pero no fue la única batalla que libró el boxeador mexicano arriba del ring.

Un curioso hecho quedó registrado después que Saúl "Canelo" Álvarez recibió los cinturones de los campeonatos de pesos supermedianos del CMB y la AMB.

Dos jóvenes lograron colarse al ring, lo que generó gran enojo del campeón , quien los corrió con la frase "Get the fuck out of here!", según recogió el portal mediotiempo.com

𝕆𝕦𝕥 𝕟𝕠𝕨 🍿



Go backstage and get all the unseen angles from @Canelo fight night in Miami! ➡️ https://t.co/FLhYA9rMWO pic.twitter.com/8T4rc26rT9