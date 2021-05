"Canelo" Álvarez gana a Saunders por nócaut técnico en el 8o. round

Ocho rounds duró el más reciente desafío a Saúl “Canelo” Álvarez.

El mexicano le rompió un párpado al inglés Billy Joe Saunders, a quien los médicos no le permitieron salir al noveno asalto de un combate en que estuvieron en juego los cinturones de peso supermediano de tres organismos, anoche en Arlington, Texas.

Precedidos de un show que se ha convertido en el estilo “Canelo” en sus más recientes combates (la anterior fue rap y hip hop; ayer, Pepe Aguilar), el tapatío no tuvo rival enfrente. Saunders, quien había prometido dar guerra, solo estuvo recibiendo mucho y pegando poco.

Se trató, a vista de todos, de un rival al que pudo acabar incluso antes, pero se tardó en encontrar la forma de derribarlo incluso.

