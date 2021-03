"Canelo" Alvarez ignora a sus detractores, ahora contra Saunders (Vídeo)

Saúl "El Canelo" Álvarez lo volvió a hacer.

Subió a pelear a un ring y ganó, está vez con mucha facilidad, pero con mucho más críticas de las ya acostumbradas en su contra.

Como informó Grupo Megamedia a través de sus diversas plataformas, Saúl "Canelo" Álvarez venció el sábado 27 de febrero pasado por nocáut en tres asaltos al turco Avni Yildirim.

Debido a que el rival en turno, clasificado como primer retador por el Consejo Mundial de Boxeo, no representó oposición, la trayectoria de "Canelo" de nuevo fue puesta en duda.

Es por eso que el tapatío ya no se preocupa de lo que se diga de él y se enfoca en seguir alcanzado logros en su carrera.

En charla para la cadena DAZN, después de la batalla del sábado pasado en Miami ante Yildirim, Saúl fue claro y dijo ya no darle importancia a sus detractores.

"El otro día lo dije, me critican por todo y nunca los tengo contentos. Que porque si gano rápido, que porque me voy a decisión, que si peleo con este o con el otro. La verdad a mi me vale ma...".