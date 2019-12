“Canelo” combatiría “por negocios” con peleador UFC

MÉXICO.—El próximo rival de Saúl “Canelo” Álvarez no podría ser un boxeador, más bien un peleador de artes marciales mixtas, luego de que el tapatío haya reconocido que sí aceptaría un combate con Jorge Masvidal, quien recientemente lo retó a una pelea.

Díaz es el tercero mejor clasificado en la división welter de la Ultimate Fighting Champinship (UFC) y cuenta con una marca de 34 victorias (15 por nocaut y 2 por sumisión) y 13 derrotas.

