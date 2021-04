"Canelo" despotrica contra el Gobierno y anuncia que será empresario gasolinero

CIUDAD DE MÉXICO. - Saúl "Canelo" Álvarez se fue sobre el Gobierno Federal, al decir que no se preocupa por la inseguridad o el deporte del país.

"Canelo" prefiere vivir en Guadalajara

A una semana de su combate en Texas, ante Billy Joe Saunders, el tricolor se destapó y explicó por qué prefiere vivir en San Diego, en lugar de Guadalajara.

"Hay demasiadas inseguridades, por eso ya no estoy tanto en México. Hay mucha inseguridad para mí y, para mi familia, mucho más… y el Gobierno no se preocupa por eso, se preocupa por muchas cosas más", dijo el pugilista al periodista Graham Bensinger.

"Para la gente promedio es que estés en un restaurante y te quiten el reloj o secuestro exprés, esas son las mayores inseguridades de la gente". Sobre en qué puede mejorar la administración federal, Álvarez dijo que "no me quiero meter mucho en eso porque es trabajo del Gobierno. Creo que deben preocuparse un poquito más sobre la seguridad de la gente y poner, creo, una ley muy cabrona para el que roba, secuestra… con eso, se la pensarían más".

Al hermano de "Canelo" lo secuestraron

Durante un tour en su mansión de Guadalajara con Bensinger, el mexicano recordó el secuestro que sufrió su hermano en 2018. "

Por el teléfono, negocié para que lo soltaran", continuó el múltiple campeón.

"Negocié con los cabrones tres días para que lo soltaran. Después, pensaba que si hubiera sido mi mamá, papá o hija, hubiera sido más difícil todavía… aparte tenía la pelea el sábado y nadie sabía nada". "

Canelo" no especificó contra quien peleaba esa semana, pudo ser Gennady Golovkin o Rocky Fielding.

La policía, posible cómplice

Además, Álvarez comentó que la Policía pudo haber sido cómplice en la retención:

"Les dije que mi hermano estaba secuestrado y me contestaron que me había vuelto loco… ahí lo pensé", narró el mexicano, mientras practicaba su inglés.

"Es muy difícil… porque cuando pasan esas cosas, un hermano nunca vuelve, se mueren. Gracias a Dios, tengo al mío". "El Canelo" recordó que cuando empezó su camino por el boxeo y que cuando ganó la Olimpiada Nacional no recibió algún premio. "[El trabajo ha sido] muy, muy malo, porque se preocupan por pocas cosas y no apoyan el deporte mucho, menos el boxeo, que es lo que más gloria le ha dado a México… no hay apoyo en el deporte".

“Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero, me gustan los bienes raíces. De todo lo que he invertido, cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares, y estoy por abrir 100 gasolineras en México, que se van a llamar Canelo Energy”



-@Canelo pic.twitter.com/CA2MQnxpnS — Cerebros (@CerebrosG) April 29, 2021

Será empresario gasolinero

El boxeador ya tiene su futuro asegurado y no dentro del cuadrilátero, también fuera del mismo. El boxeador indicó que tiene planeado poner varias gasolineras para crecer como empresario.

"Tengo para retirarme gracias a Dios de por todo lo que he invertido, cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares que recibo, con eso tengo para retirarme ahorita".

"Y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México que se van a llamar 'Canelo', cuando tú vayas a echar gasolina checa que sea 'Canelo', ese es mi reto más grande", dijo.

El pugilista manifestó que su siguiente objetivo es ser reconocido no solo como deportista, también como un hombre de negocios.

"Yo quiero ser millonario en los negocios, eso es lo que quiero ser, no estudié, vengo de muy abajo pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas y tengo demasiadas cosas, ahorita yo me podría retirar y puedo vivir tranquilo pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida, hasta que pueda seguiré aquí", agregó en entrevista con Graham Bensinger.

Apuntó que siempre, en los negocios, se corre un riesgo pero está listo para afrontarlo "no me gusta arriesgar todo el dinero no, tienes que ser inteligente y poner un dinero en riesgo, es decir, este es riesgo y, pase lo que pase, es riesgo, no cuento con él". "Cuando tú arriesgas algo es porque arriesgas algo para ganar, arriesgas mucho para ganar mucho, tiene que ser una cierta cantidad para que digas 'voy a arriesgar esto para ganar' pero también no soy tonto, puedes tener rápido mucho dinero o rápido no tener nada, entonces no hay que ser tan pendejo, me entiendes", sentenció.

Este hombre ha hecho más por los niños que necesitan medicamentos en México que el presidente y el buitre de su mujer. Así que presuma lo que presuma y sea todo lo inflado que quiera ser: Canelo ya se ganó el cielo por humanista. https://t.co/KdsVjqtWjS — Adriana Dammiel Mora (@MoraDammiel) April 29, 2021

"Canelo" tuvo Covid

"Canelo" Álvarez reconoció que padeció de coronavirus, antes de su pelea ante Avni Yildrim.

"Me dio Covid. Se me fue el olor el gusto, me hice la prueba y tuve que estar encerrado 15 días porque a mi esposa también le dio", comentó el tricolor a Graham Besinger.

"Después de que me compuse, me hice la prueba y me fui a San Diego, entrené solo un mes [antes de la pelea contra el turco]", añadió.

Álvarez recoció que no tuvo complicaciones ante la enfermedad, pero eso no excusó a que los cuidados que se deben seguir ante la pandemia.

#Empresario #mentemillonaria De todo lo que he invertido, cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares, y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras en México, que se van a llamar Canelo Energy, yo ya me podría retirar y vivir tranquilo”@Canelo#NotaJaliscoyelmundo pic.twitter.com/LIFNYxVakh — NotaJaliscoyelmundo (@NotaJalisco) April 29, 2021

"He conocido gente que le da más fuerte y hasta se ha muerto. A mí no me afectó mucho y por eso no quise decir nada. Al papá de un amigo mío le afectó mucho los pulmones y escupía saliva con sangre". "A todos nos afectó. En México, no les importa la pandemia, fuimos uno de los países más afectados porque no se cuidaron, fue muy difícil porque se perdieron muchos trabajos, pero todo pasa y hay que seguir adelante", cerró.