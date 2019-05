“Canelo”: “El 99 % de los mexicanos está conmigo”

Está listo para enfrentar a Daniel Jacobs

LAS VEGAS(EL UNIVERSAL).- Ser campeón mundial en tres divisiones distintas (súper welter, mediano y súper mediano) no ha sido suficiente para que Saúl “Canelo” Álvarez convenza a quienes le criticaron desde el inicio de su carrera por ser producto de la mercadotecnia, así es que ya no le preocupa.

El “Canelo” presume tener el apoyo de la mayoría de los mexicanos, por lo que no le interesa lo que digan los demás.

Saúl “Canelo” Álvarez y Daniel Jacobs. Crédito: AP

“Uno de los mayores orgullos que uno puede tener es representar a su país, aunque a no toda la gente allá le caiga bien o simplemente no me apoye. El 99% de los mexicanos está conmigo y eso es lo importante”, asegura el tapatío, quien el sábado enfrentará a Daniel Jacobs en la unificación de los fajines medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“A los que no me apoyan, hay que dejarlos así, porque no van a cambiar, haga lo que haga”.

Sobre la facilidad de cambiar de guardia que tiene su rival del sábado, Álvarez asegura que eso lo hace más peligroso, “pero estoy preparado para todo, porque también puedo cambiar de estrategia”.