“Canelo”: La pelea con Daniel Jacobs “va a marcar mi carrera”

Dice no importarle las listas de “los mejores”

LAS VEGAS (Notimex).- Aunque cada una de sus peleas es importante, Saúl “Canelo” Álvarez dejó en claro que la pelea con el estadunidense Daniel Jacobs marcará su carrera deportiva.

“Canelo” pondrá en juego los títulos de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Jacobs, quien el sábado arriesgará el de la Federación Internacional (FIB) en busca de unificar.

“Cada una de mis peleas es importante para mi carrera, sin duda esta va a ser una pelea que va a marcar la historia de mi carrera; es con el segundo mejor peso medio en este momento, haremos historia y para eso estoy aquí en el boxeo”, declaró el boxeador mexicano.

En su trayectoria deportiva, Álvarez ha enfrentado a pugilistas que en algún momento estarán en el Salón de la Fama, con historia y muy fuertes, aunque consideró que el estilo de Jacobs es único, pero está listo para enfrentarlo.

“He peleado con muchos peleadores, más altos que yo, más grandes que yo, tengo la experiencia, hicimos un gran campamento, con grandes sparrings, similares a él, venimos listos para esto, un peleador como yo puede adaptarse a cualquier cosa”.

Luego de que pugilistas como Terence Crawford o el ucraniano Vasyl Lomachenko son considerados los mejores libra por libra del mundo, por arriba del mexicano, a este poco o nada le importa lo que se diga, pues él hace su propia carrera.

“No me interesa lo que hagan ellos, para todos sale el sol en esta vida y en este deporte; no me interesa si lo hacen bien o no, cada quien su historia, yo he sido una persona disciplinada en el boxeo para estar donde estoy, me he dedicado al 100.”

Y agradecido con quienes lo ponen entre los mejores libra por libra del boxeo en la actualidad, dejó en claro que no se enfoca en ninguna lista, “yo me siento el mejor y es lo importante, quiero hacer historia y este tipo de peleas (como ante Jacobs) para hacer una gran historia en el boxeo”.

Finalmente, cuestionado de la posibilidad de pelear nuevamente en México y de los rumores que lo llevarían al Estadio Azteca o a Guadalajara, aseguró que “nunca me he metido a fondo, no sé nada del tema, pero para mí pelear en México siempre es un honor”.