“Canelo” lanza al gobierno fuerte crítica

El púgil lamenta la inseguridad que hay en el país

Saúl “Canelo” Álvarez se fue sobre el gobierno federal al decir que no se preocupa por la inseguridad y el deporte del país.

A una semana de su combate en Texas, ante Billy Joe Saunders, el tricolor se destapó y explicó por qué prefiere vivir en San Diego, en lugar de Guadalajara.

“Hay demasiadas inseguridades, por eso ya no estoy tanto en México. Hay mucha inseguridad para mí y para mi familia, mucho más… y el gobierno no se preocupa por eso, se preocupa por muchas cosas más”, dijo el pugilista al periodista Graham Bensinger. “Para la gente promedio es que estés en un restaurante y te quiten el reloj o secuestro exprés, esas son las mayores inseguridades de la gente”, agregó.

Sobre en qué puede mejorar la administración federal, Álvarez dijo que “no me quiero meter mucho en eso porque es trabajo del gobierno. Creo que deben preocuparse un poquito más sobre la seguridad de la gente y poner, creo, una ley muy cab... para el que roba, secuestra, con eso se la pensarían más”.

Durante un tour en su mansión de Guadalajara con Bensinger, el mexicano recordó el secuestro que sufrió su hermano en 2018.

“Por el teléfono negocié para que lo soltaran”, continuó el múltiple campeón. “Negocié tres días para que lo soltaran. Después, pensaba que si hubiera sido mi mamá, papá o hija, hubiera sido más difícil todavía, aparte tenía la pelea el sábado y nadie sabía nada”, recordó.

Además, Álvarez comentó que la policía pudo ser cómplice en la retención: “Les dije que mi hermano estaba secuestrado y me contestaron que me había vuelto loco, ahí lo pensé”, narró el mexicano, quien además recordó que cuando empezó su camino en el boxeo ganó la Olimpiada Nacional y no recibió ningún premio.

“(El trabajo ha sido) muy, muy malo, porque se preocupan por pocas cosas y no apoyan el deporte mucho, menos el boxeo, que es lo que más gloria le ha dado a México. No hay apoyo en el deporte”.