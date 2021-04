"Canelo" lo vuelve a hacer y responde a petición de ayuda (vídeo)

El boxeador Saúl, “Canelo” Alvárez ha dado prueba de su solidaridad en varias ocasiones, pues muchas personas con enfermedades recurren a él para solicitar ayuda en sus tratamientos. Ahora, nuevamente respondió a un llamado.

Sahiye Cruz Villegas, una mujer que necesita con urgencia un trasplante, compartió un vídeo en su cuenta de Twitter dirigido especialmente al boxeador.

"En esta ocasión me caracterizo de Canelo para hacer un llamado a su corazón... Es muy cansado estarme sometiendo a hemodiálisis, cada vez mi cuerpo aguanta menos y puede haber repercusiones, por eso es necesario que me hagan un trasplante. Es por eso que hago este llamado a Canelo para decirle que estoy buscando vivir, una nueva oportunidad de vida a través de mi trasplante y lo que necesito juntar casi 500 mil pesos ya con todos los medicamentos y lo que se necesita y hago el llamado para que me pueda ayudar con lo que pueda", dijo.

Por favor ayúdenme a dar RT y arrobar para que este vídeo llegue a @Canelo. Es un vídeo para poder seguir viviendo ❤️ pic.twitter.com/y1BBheWMFA — Sahiye Cruz Villegas (@sah_ye) March 25, 2021

El nacido en Guadalajara no tardó mucho en responder y pidió un número de teléfono para comunicarse.

Un número de teléfono por favor 👊🏻 https://t.co/Yl6aaMUNor — Canelo Alvarez (@Canelo) April 4, 2021

Este gesto fue alabado por los usuarios, quienes lo colocaron como la tendencia principal de este domingo y le agradecieron por siempre ayudar a quienes más lo necesitan.

