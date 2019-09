Canelo responde con albur a David Faitelson tras llamarlo ‘miedoso’

MÉXICO.— La red social Twitter, fue el escenario donde el periodista del canal ESPN, David Faitelson y el boxeador ‘Canelo’ Álvarez, se atacaron verbalmente.

Esta riña se convirtió en tendencia número uno en Twitter, debido a las palabras del boxeador mismas que los internautas apoyaron.

El comentarista David Faitelson,utilizó su cuenta de Twitter para criticar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al no aceptar una tercera pelea con el boxeador Gennady Golovkin.

Faitelson cuestionó al tapatío y aseguro que el rechazo del canelo a subir al ring con el kazajo para una tercera pelea se debía simplemente al miedo.

Ante tal afirmación, Canelo también utilizó su Twitter para responder, lo sorprendente es la forma en cómo lo hizo, ya que escribió tremendo albur.

Sin embargo, y de nueva cuenta, Faitelson volvio a tuitear pidiendo respeto por parte del actual campeón mundial.

A pesar de su “correcta” solicitud hacía el Canelo, los usuarios de la red social se burlaron de David Faitelson, y aplaudieron la respuesta “ingeniosa” de Álvarez.

Y de nueva cuenta el tapatío volvió a tuitear, retomando las palabras de

Paco Gabriel de Anda hace algunos días en un programa en vivo, donde dijo que el periodista de ESPN: “no sabe nada de box”.

La respuesta de David ahora ya no fue de box, sino de educación, pues invitó al ‘Canelo‘ a debatir sobre educación y le dijo que ni el dinero, ni la fama se la van a dar.

Asimismo, tuvo tiempo para explicarle por qué piensa lo que piensa de su siguiente pelea.

Ante lo dicho por Faitelson, ahora fue Álvarez quien le pidió que sea objetivo y no se deje llevar por el fanatismo:

David Faitelson finalizó sus tuits con un “no me caes ni mal ni bien, simplemente, no me caes…”

Yo jamás me he metido con tu familia. Al contrario, te respeto. Mis críticas son boxísticas (aunque según tú no sé nada). Y tú no me caes ni mal ni bien, simplemente, no me caes… https://t.co/tyl3BzWiNR