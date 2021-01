''Canelo'' tendría ''tres o cuatro'' peleas en 2021

Un año lleno de retos

Hasta tres o cuatro peleas podrían llegar para el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en 2021, quien se consolidó en este 2020 en la elite con un sólido triunfo sobre el británico Callum Smith, considerado por muchos como el mejor Supermediano del mundo.

Eddy Reynoso, quien está nominado como entrenador y mánager del año por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos, reveló que el plan inicial será pelear en febrero, mayo y septiembre, con la mente en consolidarse en la cima y quedar como campeones indiscutidos en los Supermedianos.

“Primero tenemos que cumplir con el compromiso que adquirimos cuando le ganamos a (Callum) Smith. El ganador de esa pelea tenía que defender ante el retador obligatorio (Avni Yildirim) en no más de 90 días”, dijo Reynoso. “Después para mayo, si salimos bien de febrero, están Billy Joe Saunders, Gennadiy Golovkin y Caleb Plant, son los tres que pudieran estar en mayo. No hay secretos, es lo que hay. Hasta ahora sólo he estado hablando con Eddie Hearn para lo del 27 (de febrero)”, añadió.

Respecto a la posibilidad de que Canelo haga su primer combate en territorio mexicano por primera vez desde 2011, dijo Eddy que va a depender de cómo vaya la pandemia, pero aseguró que el abanico de posibilidades es enorme. “Si no puede entrar gente a los estadios, que es lo que queremos, lo veo difícil, pero es nuestra idea ir a nuestra tierra, a Guadalajara”, apuntó Reynoso. “Está el estadio de los Charros, el Jalisco, el 3 de Marzo, el Omnilife (Akron), la Arena VFG, hasta la Coliseo de Guadalajara, nos gustaría pelear en México y en nuestra tierra, hay muchas opciones, tenemos buena relación con todos”, destacó.

En dado caso de que no se concrete lo de México, podría volver Canelo antes de lo pensado a Texas, donde ya corroboraron el éxito de los protocolos y la respuesta del público, mientras que para mayo quien se perfila por encima de los demás es Saunders, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, pues se sabe que Golovkin estaría abriendo la puerta a una pelea con el mexicano Jaime Munguía.

Le quitan un título

Saúl Álvarez no apareció este primero de enero de 2021 más como campeón de peso Mediano en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo, organismo que le reconoce a como monarca de los Supermedianos y le extenderá pronto una carta para revalidarle su respaldo si es que en el futuro regresa a las 160 libras.

Fuentes indicaron a la cadena ESPN que se comunicó el presidente del organismo con Canelo para comunicarle la medida, al escuchar que será complicado que la estrella regrese a las 160 libras en el futuro, pero consideraron que si es necesario, tendrán su respaldo cuando vuelva a la categoría de los pesos Medianos.

Tanto Canelo Álvarez como Eddy Reynoso dejaron ver hace unos días que su futuro está en los Supermedianos o las 168 libras, donde pretendían convertirse en campeones indiscutidos, por lo que esto es algo que no les cambiaría para nada sus planes, que lo tendrán peleando mucho este año.