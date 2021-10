Canelo vs. Plant: Fecha, horario y transmisión en vivo en México

MÉXICO.- El duelo Canelo vs. Plant se realizará el 6 de noviembre en el histórico MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, desde las 21:00 horas. El combate será transmitido en vivo por Box Azteca.

Canelo y Caleb no tienen una buena relación, sobre todo luego de que en la presentación de la pelea, el boxeador insultó a la madre de Canelo, desatando un intercambio de golpes.

Mientras se sigue preparando para su combate de este 6 de Noviembre ante Caleb Plant,(por la unificación de todos los títulos del boxeo), @Canelo celebra 1️⃣6️⃣ años como pugilista profesional. Una carrera llena de títulos y crecimiento 🙌🇲🇽🥊🥊#TeamCanelo pic.twitter.com/fldGww5LbV — Kary Correa (@KaryCorrea) October 29, 2021

¿A qué hora es la pelea del Canelo Álvarez vs.Plant?

21:00 horas en México y Perú

Argentina 23:00 horas

Chile 22:00 horas

¿Cuándo es la pelea de Canelo Álvarez vs. Caleb Plant?

El 6 de noviembre.

🇲🇽 Hoy nos convertimos en leyenda. Somos 4 veces campeones mundiales.



🇺🇸 Today we became legends. We are 4 times world champions. 🏆🏆🏆🏆 #TeamCanelo pic.twitter.com/x0lAgckL6K — Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019

Canelo y "Checo", ganadores

Saúl "Canelo" Álvarez desea que noviembre sea un excelente mes para él y Sergio "Checo" Pérez, más específicamente el fin de semana del 5 al 7 de noviembre, ya que ambos tendrán actividad importante.

Álvarez enfrentará a Caleb Plant el 6 de noviembre en Las Vegas, mientras que el piloto azteca tendrá el Gran Premio de México todo el fin de semana, siendo la carrera el 7 de noviembre, en busca de ser el primer mexicano en subirse al podio en su país.

"Me encantaría que los dos tuviéramos un triunfo, imagínate lo que sería para México. Me encantaría y ustedes saben que soy fanático de la Fórmula 1 y me encantaría que Checo ganara en nuestro país, sería algo grandísimo", dijo Canelo en una conferencia de prensa virtual.

El pugilista mexicano profundizó más sobre lo hecho por Pérez hasta ahora en la temporada de Fórmula 1 y admitió que está pasando por un gran momento. "Lo veo muy bien, últimamente ha estado imparable. Me gusta la manera en que lo veo: está más decidido y con más agresividad", recalcó Álvarez.