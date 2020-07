Cardozo, refuerzo de los “nuevos” Venados

El argentino llega a Yucatán tras jugar en su país

Los Venados FC Yucatán comienzan a armarse para la Liga de Expansión. Y su incursión en el naciente circuito será con un rostro totalmente distinto al del desaparecido Ascenso MX.

Neri Raúl Cardozo, alguna vez compañero de Lionel Messi en la selección de Argentina, se enfundará en la playera de Venados para la temporada Apertura 2020 de la Liga de Expansión que se iniciará en agosto próximo.

El club yucateco anunció la adquisición ayer, dando a conocer que tendrá una sacudida muy grande. Salvo unos cuantos jugadores reconocidos, habrá una gran cantidad de movimientos.

Neri llegará proveniente del equipo Defensa y Justicia de la Superliga de Argentina. Se desempeña como mediocampista y tiene experiencia en la Liga MX tras jugar con Rayados de Monterrey, Jaguares de Chiapas y Gallos de Querétaro. Cuenta con un extenso palmarés, jugando en clubes de su país y en la selección Argentina.

“Estamos muy contentos con el esfuerzo de la directiva. Y seguro que Neri nos dará muchas alegrías”, afirmó ayer el director técnico de los Venados, Carlos Gutiérrez Barriga.

También opinó sobre los movimientos que se harán en el plantel con las reglas de la Liga de Expansión.

“Se va gente que estuvo en la institución por varios años. Infelizmente no es posible retener a todos, por el reglamento. Y se tuvo que tomar las decisiones que sentimos son las más indicadas para el club. No fue una tarea fácil. Fue de mucho análisis y no hay nada más que agradecerles por el tiempo compartido”, indicó el técnico.

De la misma forma se manifestó el presidente del equipo, Rodolfo Rosas Cantillo: “Estamos empezando a armar el equipo después de la pandemia y los cambios en el reglamento. Pero armaremos un equipo fuerte para pelear el campeonato. Hicimos un cambio fuerte igual por el tema de solo ocho mayores Sub-23. Y serán ocho de calidad. Pronto daremos los demás nombres”.

En el cuerpo técnico que encabeza Gutiérrez Barriga también habrá movimientos: el nuevo auxiliar técnico será Alejandro Pérez, quien acaba de hacer campeones a los Alebrijes de Oaxaca en el Clausura, antes de la desaparición del Ascenso.

Caché internacional

Cardozo, de 33 años de edad, parece ser la primera de las bazas que llevarán al Apertura. Su perfil es muy largo. Naturalizado mexicano, Cardozo defendió la playera albiceleste, con la que participó en 2003 en el Campeonato Sudamericano Sub-17 y en la Copa Mundial Sub-17 en Finlandia, donde Argentina ocupó el tercer lugar. Además, jugó la Copa Mundial Sub-20 de 2003 en Emiratos Árabes y dos años después ganó la Copa Mundial Sub-20 de 2005 que se disputó en Países Bajos y donde aportó un gol.

Debutó en la campaña 2003-04 bajo el mando de Carlos Bianchi en Boca Júniors, equipo en el que se mantuvo hasta 2009, participando tanto en liga como en copas internacionales.

Con los xeneizes fue campeón en los torneos Apertura 2005, Clausura 2006 y Apertura 2008.

A México llegó en 2009 para defender los colores de Chiapas y de ahí fichó para Rayados, equipo con el que consiguió el campeonato del Apertura 2010, el Interliga de ese mismo año y la Copa MX en 2017.

Antes de regresar a Argentina, Neri Cardozo también ganó la Copa MX con Gallos Blancos .

Al volver a su país se enroló con el Racing Club, escuadra con la que consiguió la Superliga argentina de la temporada 2018-19.— Gaspar Silveira Malaver