Carl Nassib se convierte en el primer jugador de la NFL en declararse gay

CIUDAD DE MÉXICO.- Carl Nassib, ala defensiva de Las Vegas Raiders, es el primer jugador activo de la NFL en declararse abiertamente homosexual.

Además, anunció que donará 100 mil dólares a Trevor Project, un organismo que ayuda a personas de LGBTQ+ para evitar suicidios.

Nassib acumula cinco temporadas dentro de la NFL, al jugar con los Brows de Cleveland, Buccaneers de Tampa Bay y actualmente con los Raiders.

En su última campaña en Las Vegas, disputó 14 partidos (cinco como titular), acumuló una intercepción, 2.5 capturas de quarterback y 28 tacleadas. El defensivo tiene contrato con la franquicia por otro par de años, en los cuales están asegurados 16 millones 750 mil dólares.

.@Raiders DE Carl Nassib announced today that he’s gay. He also shared he's donating $100,000 to the @TrevorProject, a suicide prevention organization for LGBTQ youth.



The NFL family is proud of you, Carl. ❤️ pic.twitter.com/HXbcBuLg2X