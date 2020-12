Carlos Albert le dice "imbécil" a Chumel por dichos sobre AMLO

MÉXICO.- El comediante y youtuber mexicano Chumel Torres compartió su punto de vista sobre la libertad de expresión que existe durante el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista para el diario El Universal.

Un "imbécil disfrazo de idiota"

Ante estas declaraciones, el ex futbolista y comentarista Carlos Albert lo describió como un “imbécil disfrazado de idiota”, pues salió en defensa del presidente de México.

El medallista olímpico compartió una crítica hacia Chumel Torres a través de su cuenta de Twitter, donde dejó ver su postura hacia el comunicador.

“Efectivamente. Hoy nadie teme a un presidente respetuoso de libertad de expresión... ahora sufrimos el libertinaje de opiniones COMPRADAS Y VENDIDAS COMO LA DE UN IMBECIL disfrazado de IDIOTA... UN TAL @ChumelTorres”, opinó.

¿Qué dijo Chumel?

El conductor dijo que la libertad de expresión no ha sido precisamente clara.

"A mí sólo me tocó de Peña, pero había quien hablaba de Calderón, de Fox o de cualquier otro gobernarte y no había más, lo tenías que aguantar. Yo le decía a Brozo, 'el Presidente sacando una lista de los periodistas que le escribieron mal, no tengo otra palabra más que, ¡qué chillón!' Es una chillonería eso de 'este Leo Zuckermann escribió feo'. ¡Eres el Presidente, papacito! Aquí somos gente pensante y que tiene huevos y si lo haces mal se va a decir, compadre, perdón. Ahora, si estuviera gobernando increíble no tendría que defender nada", dijo al medio citado, en el que también se refirió al caso de Loret de Mola y otros periodistas.