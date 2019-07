Carlos Carrasco, de Indios, padece leucemia

El abridor venezolano Carlos Carrasco, de los Indios de Cleveland, reveló a través de un vídeo que está siendo tratado por leucemia, pero se expresó confiado en volver a lanzar esta temporada.

Carrasco, quien recibió el diagnóstico en junio, también habló con una estación televisiva en la República Dominicana sobre su condición durante su visita a los pacientes de un hospital.

El derecho de 32 años, que no ha jugado para Cleveland desde el 30 de mayo, dijo que se sometió a un análisis sanguíneo después de que una prueba de condición física realizada durante el campamento de primavera generara preocupación, y en mayo pasado fue diagnosticado con leucemia.

Agregó que estuvo sintiéndose letárgico durante semanas en ese mismo mes antes de examinarse.

Entrevistado por “CDN”, Carrasco relató que dejó de lanzar a finales de mayo cuando los médicos detectaron “algo diferente en mi sangre”.

“Entonces, los doctores se preocuparon un poco y me hacen otra prueba de sangre. Y la sangre sale muy alterada, las plaquetas salen altísimas”, detalló Carrasco. “Semanas después voy con mi esposa al hospital y me dan la noticia que tengo leucemia. Es una de las cosas por la que no estoy jugando ahora mismo, pero ya me integro a fines de julio”.

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Existen varias formas de la enfermedad, muchas de las cuales son altamente tratables.

El mánager Terry Francona indicó que el equipo estaba enterado sobre los detalles de la condición de Carrasco antes que el vídeo fuera divulgado. Carrasco planea hablar ante los medios en Cleveland el próximo jueves. Francona se negó a hablar más sobre el estado de salud del pítcher más allá de lo que se manifiesta en el vídeo.

“No hay nada de lo que se ha dicho que no supiéramos”, afirmó Francona antes del juego de ayer en Cincinnati. “Carlos va a hablar con ustedes el jueves por la noche en nuestra sesión de entrenamiento. Sigue lanzando y todo”.

Ya en el diamante, la Tribu se apoyó de una brillante salida de Shane Bieber y par de cuadrangulares del puertorriqueño Francisco Lindor para imponerse 7-2 a Cincinnati.— AP