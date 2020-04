Carlos Guzmán acelera en su regreso

El Cruz Azul debe ganar la liga en la cancha, comenta

Carlos Guzmán no pierde el tiempo y le saca el máximo provecho a la cuarentena buscando regresar más fuerte. De hecho, el parón de la Liga MX le podría servir para recuperar su lugar dentro del Necaxa luego de una fuerte lesión (fractura incompleta de la tibia de la pierna derecha), en febrero de 2019.

“En lo personal, me ayuda; me cae en buen momento y lo aprovecho para ponerme a punto; estaba afinando detalles para la alta competencia. Lo ideal es retomarlo con normalidad y esto me queda bien para trabajar con calma. Cuando la contingencia termine, estaré totalmente listo para competir”, señaló el futbolista durante una entrevista.

Guzmán es optimista con el hecho de que el torneo Clausura 2020 siga desde el mismo lugar en que se suspendió porque no vería con buenos ojos la cancelación del certamen y coronar en automático al Cruz Azul.

“No sé si es justo, pero no dejemos de lado que ellos (Cruz Azul) son el mejor equipo. En lo personal, no me gustaría quedar campeón así, no sabe igual; uno lo quiere jugar en cancha, pero bueno, no me corresponde decidir”, expresó el defensa de 25 años.

Entre los objetivos personales de Guzmán, también está ser llamado para jugar con el Tri, aunque su prioridad es leventar a unos Rayos distintos a su versión del Apertura. En este Clausura se mantienen fuera de la liguilla, con 11 puntos, luego de tres victorias, dos empates y cinco derrotas.

“Nuestro futbol es muy competitivo, sin duda. Uno siempre quiere estar arriba, pero antes de la pausa por la contingencia, se estaba batallando mucho en estos. Todo es cuestión de retomar la regularidad. En el plantel hubo muchos cambios, incluso de técnico. Es un proceso que nos ha costado, pero el equipo sigue ahí”.

