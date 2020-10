Carlos Rodríguez es baja de la Selección Mexicana por Covid-19

El jugador de Rayados dio positivo a la prueba de Covid-19 por ello no irá a Ámsterdam.

MÉXICO.— Carlos Rodríguez, futbolista de los Rayados de Monterrey, causó baja de la convocatoria de la Selección Mexicana tras dar positivo al Covid-19, por esa razón no viajó a Ámsterdam para enfrentar a Holanda.

Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones 🙏🏽🇲🇽