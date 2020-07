Carlos Sainz: McLaren va en la dirección correcta

Redacción deportes.- El español Carlos Sainz, séptimo clasificado en el Mundial de Fórmula Uno con un quinto y un noveno puesto en el Red Bull Ring de Spielberg (Austria), aseguró que "a pesar del resultado de la última carrera" encara la siguiente cita en Hungría "con la confianza de saber que McLaren está trabajando en la dirección correcta".

En declaraciones facilitadas por su equipo, el madrileño reconoció que se fue del Gran Premio de Estiria "con sentimientos encontrados". Firmó una magnífica tercera posición en la sesión de calificación del sábado, pero el domingo vivió "una carrera muy frustrante" y terminó noveno.

"Después del Gran Premio de Estiria pasé un par de días más en Austria entrenando y recargando baterías para el último de estos tres grandes premios que afrontamos de manera consecutiva. Me dirijo a Hungría con la confianza de saber que, a pesar del resultado de la última carrera, todos estamos trabajando en la dirección correcta en McLaren y me siento positivo después de un comienzo de temporada prometedor", dijo.

