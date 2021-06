Carlos Tevez anuncia su salida de Boca: sus razones

BUENOS AIRES.— El atacante Carlos Tevez, capitán y último gran ídolo de Boca Juniors, anunció el viernes que deja el club.

“ No voy a seguir en el club, no es una despedida sino un hasta pronto porque siempre voy a estar para el hincha y para el pueblo xeneize, no como jugador sino como el Carlitos de la gente” , dijo Tevez en una conferencia de prensa en el estadio La Bombonera .

"Boca siempre me necesitó al 120% y yo hoy no estoy preparado para darle eso. Boca te lleva a dar mucho más de lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo. No tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre y ya estaba jugando de vuelta, así es la exigencia de Boca", añadió el futbolista.