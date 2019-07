Carlos Vela, elegido capitán por encima de Zlatan Ibrahimovic

MÉXICO.— Después de toda la polémica que surgió entre el futbolista mexicano, Carlos Vela y el sueco Zlatan Ibrahimovic, el duelo entre LAFC y Galaxy de Los Angeles, se lo llevó el exjugador del Barcelona al meter tres goles sobre los dos del mexicano.

Sin embargo, ahora la MLS dio a conocer que el atacante mexicano será el capitán del equipo de estrellas que jugará frente al Atlético de Madrid el 31 de julio en el Orlando City Stadium.

#CaptainVela x 2⃣



For the second year in a row, @11carlosV is your #MLSAllStar Captain! pic.twitter.com/onY6YblozH