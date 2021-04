Carrera truncada a los 28 años

Casellas se fue a Cancún tras jugar en la Primera

Camino a los 62 años de edad, José Casellas Peón mantiene un estilo de vida callado, y es que siempre fue introvertido. A veces le decían que tenía que ser más extrovertido, pero lo suyo era hablar en la cancha.

Y tiene la fortuna de que, por su legado frente al marco, al menos en Yucatán dos ligas tengan su nombre, algo que, dice, “te llena de orgullo”.

Una, en Mérida, en la colonia Bojórquez, una de las ligas más antiguas del balompié en la ciudad. Otra, más reciente, inaugurada en el Oriente del Estado. “La crearon hace poco y ha ido creciendo, comenzó con infantil y se han ido superando, con equipos de Tizimín, Valladolid, Izamal, toda esa región. Cuando tienen alguna actividad me invitan y si me es posible ir, con gusto les acompaño. Allá está el futuro, con los niños”.

Él fue niño y creció como los que ahora juegan buscando emular a los grandes del deporte. Le tocó a Casellas, como ejemplo, ser de los pioneros de la Tercera División en 1981 en Yucatán.

“De Yucatán, como ya dije, creo fui el único que llegó de toda esa camada, pero otros jugaron en Segunda División, como Cuauhtémoc Domínguez, Augusto “Tilo” Palma, Alonso Diego. Y otros grandes amigos que estuvieron en Tercera en los tres equipos. Sería injusto ponerme a mencionar a alguno y que se quede otro fuera de la mención”.

Habla de sus recuerdos: “Fue una etapa maravillosa de mi vida. Con Leones formamos un gran equipo, desde la directiva hasta el utilero, mucha armonía, unión, teníamos objetivos, nos cuidábamos y trabajamos fuerte para estar en los primeros planos”.

“Nos dejó muchos momento gratos, hermosos, algunos que fueron sinsabores, pero pudimos participar en esta categoría y seguir”, y se comenta en el momento la aportación que hicieron muchos hombres de pantalón largo, como el Lic. Jorge Arana Palma (llevaba la batuta de los Tiburones de Progreso), los hermanos Aguilar (Aguiluchos de Yucatán), sin dejar de mencionar al “Yuca” Peniche, que fue junto con Santiago Alonzo Torres, el motor directivo de los Leones del IMSS, con los que recuerda incluso el nacimiento de “Leoncio”, la mascota del club, que “era un atractivo para meter gente los sábados en el Salvador Alvarado”.

Él fue uno de los grandes futbolistas de la época que, al llegar la Tercera, pudieron jugar profesionalmente. Ahora, dice, “es otra época, con toda la publicidad, con todos los medios, lo que pagan ahora… Se ganan toneladas de dinero. Y pues ya, ya pasó, fue otra época. Pero siento que sí me quedaron algunos pendientes que no pude seguir, cosas extrafútbol a las que he tratado de dejar atrás para vivir tranquilamente”.

Camino a la Primera

Tras sus grandes años con los Leones del IMSS en Tercera, Pepe llega a Cuautla en Segunda y de allí a Atlante en Primera, en 1984, cuando se vivía el proceso rumbo al Mundial. El torneo de ese año fue largo, pero los dos siguientes, el PRODE y el México-86, fueron cortos, y allí fue cuando comenzó a dejarse ver.

En el primero de los torneos cortos, recuerda, “me ganó el ‘Abuelo’ Cruz, en segundo lugar quedó Sergio Lira y yo en tercero. Y en el segundo, fui cuarto”.

Su olfato goleador incluso lo puso en las páginas de los exigentes medios deportivos como candidato a ir al Tri que dirigió Bora Milutinovic. “Estuve “nominado” por los medios, eran los que decían que iba a ir. No se dio, pero al menos, puse todo de mi parte”.

Y el camino siguió.

En Cruz Azul quedaron subcampeones y se fue luego a Neza, dirigido por el “Gato” Marín, teniendo pocos minutos en un equipo en el que Agustín Manzo era la gran estrella. “Pero jugué la final porque suspenden a Agustín. Entonces se decía: ‘Un yucateco en la final’. Esa vez Chivas nos remontó en el partido de vuelta”.

Con Neza pudo ser titular al siguiente torneo largo. “Metí 17 goles en una temporada larga, en un equipo de media tabla. Mi total más alto en un torneo. Rafael Chávez Carretero fue líder con 24, pero quedé entre cinco mejores, y en algunos momentos fui líder. ¿Sabes qué te hace sentir que hiciste bien las cosas? Abajo quedaron ‘Tuca’ Ferretti, Benjamín Galindo, Mario de Souza ‘Bahía’, el ‘Abuelo’, Ricardo Peláez, Carlos Hermosillo. Eso te deja una satisfecho”.

“Y eso te lo digo porque nuestro equipo no tenía una inversión tan grande como otros. Por eso el mérito especial de estar entre los mejores goleadores”.

Vive José “agradecido con toda la gente que me buscó y me ayudó a trabajar. Grandes técnicos, como don Nacho, Roca, Pepe Delgado que me dirigió en Atlas, cerrando con José Luis Real allí”.

Y comienza la parte dura, el extrafútbol que señala.

“Luego se truca mi carrera por algunos problemas extra cancha que he tratado de dejar en el olvido, y lo hago siempre sacando lo positivo que logré en el fútbol. Y aquí estoy viviendo, de la patada como decimos del fútbol, aún como directivo de los Pioneros de Cancún”.

Dos cosas señala en la charla cada vez más intensa y amena: una, lo que pasó que truncó su carrera, y las razones que le tienen viviendo, tres décadas después, en Cancún.

“Mi mejor época como jugador, en realidad, no se dio. A los 28 dejo de jugar por un problema de directivos. La madurez de un jugador antes era de los 28 a los 32 años. Pienso que pude haber seguir y dar más, pero lo dejé en el tintero”.

Casellas relata: “Cuando me quedo sin jugar fue porque estuve en Neza y me dan a préstamo a Atlas. Y cuando regreso a Neza ya no existía el equipo porque lo vendieron a Correcaminos. Se abre la posibilidad que Veracruz se integre con el recién ascendido Potros Neza que ganó la final de Segunda contra Venados de Yucatán. “Nos fuimos con Eduardo Rergis, Nacho Ambriz, Lalo Moses, incluso Chucho Ramírez. Pero no hubo arreglos y comenzó el problema”.

“Me quedo sin jugar, fue un pleito interno, lo gané, pero de nada sirvió porque me vetaron, me quede sin jugar. Me hablaron algunos, pero no me podían contratar porque había sido algo así como conflictivo. Era lógico: ¿cómo le vas a dar trabajo a alguien que te ganó un pleito?

“Me hablan incluso directivos de América, por Hugo Enrique Kiesse; entrené en Irapuato, con Chivas, me invitan a Guatemala (vivía Guadalajara) y se abre la edad en Segunda, en la que ya estaban los Mayas de Yucatán y Cancún. Me llaman ambos, pero Cancún me ofrece más estabilidad en contrato. Y fue así como llego a Cancún, donde sigo viviendo”.

“Un profesional necesita certeza y tomé la decisión. Allí estaban varios amigos, entre ellos Cuauhtémoc, rival y amigo, y me pusieron mejor las cosas”.

De ser futbolista en un Cancún en desarrollo, junto con su esposa Verónica Guevara comenzaron a tener sus cosas, abrieron su tienda de deportes, “Casellas Sport”, que cerraron hace poco, y un salón de fiestas que fue creciendo, y lo mantienen. Parte de sus habilidades estudiadas como Licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Mérida (“no llegué a titularme, aunque cumplí con todas las materias”).

Pero nunca ha dejado el fútbol.

“Siempre he tenido el gusanito de ser entrenador, el jefe del cuerpo técnico. No soy de las personas que anda tocando puerta, mi trabajo y trayectoria hablan por mí, esperamos que se dé. Creo que con eso podría decir que ha sido misión cumplida. He hecho de todo. En Cancún comencé solo con fútbol, luego los negocios familiares, y poco a poco comencé a entrenar en escuelas particulares, en LaSalle, en el Cumbres, y entrenador a nivel amateur. Con ‘Pichojos’ Pérez fui auxiliar técnico, igual con Juan Sierra (yucateco que dirigió a Pioneros en Segunda). Pero director técnico profesional, no he sido”.

Luego de años sin tocar sus recuerdos, le sale a la mente que, en sus mejores años en Primera, anotó goles que tiene grabados en los antiguos vídeos. “Quiero rescatar los vídeos de mis goles… tengo ocho o diez goles. Es que, antes, cuando me iba a jugar ponía la videograbadora y se grababa todo, partido, novelas, anuncios, hasta que regresaba a casa y apagaba”.

Participó incluso en los primeros realitys shows que habían, “eran tipo Exatlón como el de ahora. Con Omar Fierro (actor), el clavadista Jesús Mena, el torero Guillermo Capetillo y otros. Estaba entre los conocidos”.

Despide la charla con la sencillez con que se comportó durante la larga hora de plática. “Lo primero es que gracias al fútbol tengo grandes amigos y mucha gente me conoce y aprecia. Que tengan esa facilidad de hablarme y platicar me alegra, nunca he cerrado las puertas a nadie. Y valoro la amistad. El fútbol me ha dado eso: me quieren, me recuerdan. Eso es lo más bonito”.

“Lo único que he recibido son reconocimientos. Es la mejor satisfacción. Mis mayores éxitos en la vida no son los trofeos o los diplomas colgados en la pared, sino la amistad que logré a lo largo de los años. Y me quedo agradecido”.

Enrique José Casellas Peón, goleador de época en el fútbol yucateco, es uno de los iconos del deporte en el Sureste. De esos ídolos que cada vez escasean más.

Encuentra en yucatan.com.mx el desenlace de esta entrevista.— Gaspar Silveira Malaver