Carrera virtual de la Cruz Roja para reunir recursos

El pasado domingo, 150 personas, en su mayoría mujeres, participaron en la carrera virtual de la Cruz Roja Mexicana “Corriendo y salvando vidas”.

“La participación fue muy buena, hubo buena respuesta de la gente (…) la mayoría mujeres, pero también se sumaron muchos hombres”, informó Sonia Villalpando Lozano, coordinadora local de Damas Voluntarias de la Cruz Roja.

La coordinadora destaca al Diario que se trató de la primera carrera virtual en el estado.

“Mucha gente se confunde y dice: si no me están dejando correr y no puedo salir entonces tampoco puedo hacer la actividad. Pero en este caso se podía hacer en cualquier parte de la casa y a la hora que le acomodara”.

En una carrera normal se traza una ruta y se fija un horario, pero en la virtual de la Cruz Roja los participantes pudieron correr en cualquier momento del día y en cualquier espacio de su casa, como la sala, el patio o el jardín, o en un parque o la playa, aunque en estos últimos casos, siguiendo las recomendaciones sanitarias por el Covid 19.

“La respuesta fue buena y nosotros también esperábamos una respuesta de activación: que la gente se pare, camine, esté saludable en esta pandemia y a la vez ayudamos la Cruz Roja”.

Indica que muchas personas, al finalizar la carrera, le comunicaron que gracias a la iniciativa volvieron a estar activos, pues la pandemia ha hecho que muchos dejen de salir a correr o caminar.

La señora Villalpando informó que el recurso obtenido servirá para comprar insumos para las ambulancias y adquirir equipo de protección para la atención de pacientes con Covid-19.

Desde que se inicio la pandemia, resaltó, la Cruz Roja ha realizado 650 traslados de pacientes con coronavirus en el estado. “Y por eso es que se necesitan el equipo y los trajes para los paramédicos, y todos son materiales caros y además son desechables, solo se pueden usar una vez”.— Iván Canul Ek

Actividad Más

“Corriendo y salvando vidas” ayudó a que mucha gente volviera a hacer ejercicio:

Como siempre

La Cruz Roja continúa con sus labores normales antes de la pandemia, como traslado de otro tipo de enfermos o atención a heridos en accidentes.

Donativos

Quienes no pudieron participar en la carrera, pero están interesados en donar, pueden depositar a la cuenta BBVA 0190904996 de la Cruz Roja Mexicana CLABE: 0129 1000 1909 0499 64.