"'Cassandro', el exótico", documental de la diva de la Lucha libre (vídeos)

Un día como hoy, 13 de mayo de 2018, el mundo conoció al personaje creado por el luchador de origen mexicano Saúl Armendáriz Sánchez.

Cassandro, el exótico, documental de la directora franco-americana Marie Losier, se estrenó en el Acid, sección paralela del Festival Internacional de Cine de Cannes.

El documental se presentó fuera de competencia y es uno de los nueve trabajos procedentes de distintas partes del mundo, seleccionados por los programadores de Acid, una asociación de cineastas de cine independiente.

La filmación del documental sobre "Cassandro", ícono de la Lucha libre en México, a cargo de Marie Losier en 2018.- Foto de Marie Losier

Cassandro, el exótico retrata la vida de Saúl Armendáriz Sánchez, luchador homosexual mexico-estadounidense y campeón del mundo en 1992.

El documental cuenta las intimidades y los sufrimientos del mítico luchador, que durante sus 30 años de carrera sufrió decenas de lesiones, operaciones y discriminación por su orientación sexual.

Ahora, Cassandro lucha su más difícil batalla en el ring de la vida, fue operado de emergencia por un coágulo en el cerebro, com0 informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas.

Rodada en celuloide, en 16 milímetros y en inglés principalmente, el documental de Marie Losier se adentra en el círculo íntimo de Cassandro, quien durante su vida sufrió abusos sexuales, discriminación y pasó años adicto a las drogas y al alcohol, antes de reinsertarse.

El luchador estuvo presente en las dos proyecciones del documental que se realizaron el viernes 11 de mayo de hace tres años en Cannes.

“Cuando me enteré que la película venía al Festival de Cannes me entusiasmó, esto es una bendición”, declaró entonces Saúl Armendáriz.

Además, Saúl destacó en 2018 lo difícil que fue la exposición pública, aunque no más que los golpes que le dio la vida, o la crueldad de la lucha.

El tercer aniversario de la presentación del documental, que también se tradujo al francés, llega a escasos siete días del cumpleaños número 51 de Saúl Armendáriz, quien nació en El Paso, Texas, el 20 de mayo de 1970.

A los 15 años de edad, Saúl dejó la escuela y comenzó a entrenar Lucha libre en Ciudad Juárez, Chihuahua, y su debut profesional ocurrió en 1988, bajo una máscara como Mister Romano.

El personaje, creado por el afamado luchador Rey Misterio, era un rudo (villano), pero después, Saúl se animó a abandonar el personaje y asumir otro, el de los exóticos.

Gladiadores masculinos vestidos de drag que retratan la diversidad sexual en la Lucha libre.

1992 History of Lucha Libre was made. My journey continues pic.twitter.com/UsS6tKrXL2