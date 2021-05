"Cassandro", ícono de los exóticos, lucha en el ring de la vida (galería)

Saúl Armendariz, mejor conocido como Cassandro, un referente de la Lucha libre en México, presentó complicaciones de salud durante los últimos días.

Como informó Grupo Megamedia, el pasado viernes 7 de mayo, el luchador exótico, ícono del pancracio en México, estuvo delicado de salud y se le realizó una intervención médica debido a que se le encontró un coágulo en el cerebro.

En en las últimas horas, su representante informó, que el coágulo fue removido de manera exitosa, y el luchador, oriundo de El Paso, Texas, aunque de origen mexicano, ahora lucha en el ring de la vida.

“'Cassandro' continua en observación y confiamos que su fuerza y fe lo hagan salir adelante como siempre lo ha hecho", agregó Claudia Payán, reprodujo el portal telemundo48elpaso.com.

Eternal Gratitude @TheBillyDixon #BUTCHVSGORE for Honoring my Trailblazing Career, best of luck to all lucha babies entering #CASSANDROCUP

We still have work to do but celebrate our Diversity 🦋🤼‍♀️💐🙏#liberaceofluchalibre #lgbtq #trailblazer #lgbtq https://t.co/tGF75QKJSj