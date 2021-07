Caster Semenya no estará en los Juegos

La sudafricana no logra la marca en los 5 mil metros

La corredora sudafricana Caster Semenya, bicampeona olímpica de 800 metros, no estará en los Juegos Olímpicos al no haber logrado la marca necesaria para clasificarse en los 5 mil metros, distancia a la que optaba por no poder correr en los 800 por la normativa sobre la testosterona.

“La fecha del 29 de junio era el plazo marcado por World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) y era inamovible y es lo que todos seguimos”, confirmó Sifiso Cele, portavoz la Federación Sudafricana de Atletismo.

La atleta disputó su última carrera oficial el miércoles en Lieja, Bélgica, donde acabó cuarta con un tiempo de 15 minutos, 50 segundos y 12 milésimas (lejos de la marca de acceso olímpico, que estaba en 15 minutos y 10 segundos). Pero incluso si hubiera logrado el tiempo en esa cita, el plazo de calificación había expirado.

Caster es probablemente a nivel mundial el caso más conocido de una atleta con hiperandrogenismo, produce de manera natural una cantidad de testosterona superior a esos niveles.