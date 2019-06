Castillo señala a los que desestabilizan

El clavadista dice que ha afectado su rendimiento

Yahel Castillo señaló que la situación extradeportiva en los clavados, la cual se ha generado por desconocimiento de personas externas al deporte, lo único que ha ocasionado es desestabilizar a los atletas que competirán en los Campeonatos Mundiales de Natación y Juegos Panamericanos Lima 2019.

Castillo refirió que la situación actual de los clavados en México solo genera presión extra a los seleccionados nacionales, ya que más allá de estar concentrados al 100 por ciento para las competencias, tienen en mente hacer una buena labor para no ser criticados.

“Se va con otro tipo de presión. Ya no solo con la presión de competir por México y yo no quiero cargar con ella. Me considero un atleta patriota y día a día tratando de hacer las cosas lo mejor posible”, subrayó Castillo.

El medallista mundial afirmó que desde hace tiempo no se vivía una situación de este tipo en los clavados, debido a que gente externa también ha tomado parte sin conocer el tema y, en lugar de ayudar a calmar el problema, lo ha hecho más grande.

“La Federación Mexicana de Natación (FMN) ha hecho bien las cosas, la gente no se he dado a la tarea de investigar y escucha una sola versión (diputados Ernesto D’Alessio y Tatiana Clouthier), ve solo una cara de la moneda. Me parece que ahora es tiempo que se sepa la verdad”, detalló Yahel.

Recordó que desde diciembre pasado se tuvo una plática con los entrenadores, atletas y dirigentes de la FMN sobre la manera de cómo sería el proceso selectivo y en su caso en número de competencias en las que estaría como seleccionado.— Notimex