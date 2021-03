Cautiva la Copa Virtual de gimnasia rítmica

Una premiación “Desde Yucatán para el mundo”

Un total de 130 atletas, de 14 países, participaron finalmente en la primera Copa Virtual Internacional de Gimnasia Rítmica de Olimpíadas Especiales.

La ceremonia de clausura, bajo el lema “Desde Yucatán para el mundo”, fue transmitida en vivo a las naciones participantes: Eslovaquia, El Salvador, Bolivia, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Rusia, con organizada por el Club Colores de Yucatán.

Por México participaron nueve estados y en el caso particular del Club Colores de Yucatán, intervinieron atletas de Mérida, Halachó y Progreso. El equipo técnico estuvo a cargo de Ana María Castro Díaz y María Eugenia Figueroa, apoyadas por las jóvenes Alejandra González, Daniela Camacho, Valeria Gutiérrez, Diana Rivera y Dariana Muñoz.

En la clausura del evento, realizada desde el Gimnasio Polifuncional, el director nacional de Olimpíadas Especiales México, Héctor Bache Vázquez, agradeció la confianza dada hacia este certamen y felicitó a Yucatán por su iniciativa de organizar un evento de esta magnitud, con los lineamientos sanitarios actuales. Ante la directora técnica de Special Olympics para Norte y Latinoamérica, Cindy Bigman, y quienes encabezan los Institutos para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iipedey) y del Deporte, María Teresa Vázquez Baqueiro y Carlos Sáenz Castillo, respectivamente, reconocieron el coraje y el esfuerzo de las atletas, que pusieron en alto a sus países.

Resultados

De acuerdo con un reporte del IDEY, la yucateca María José Matey Alpuche ganó dos medallas de oro en clavas para Yucatán en el nivel 2 grupo A con 18.1 puntos. También hubo dos áureas para Ximena Lorenzana Canul en aro y cuerda del nivel 2 grupo A-1, y otro de para María Esma Bates en aro, en nivel 2 grupo B. Melissa Escamilla Pérez se agenció oro en aro nivel 4 con 16.3 puntos y plata en pelota con 17.8 unidades.

Asherat Ceja Pliego, en nivel 3, obtuvo dos segundos lugares, en implementos de pelota y clavas.

Otros ganadores de medallas fueron Hally Cetina Carrillo, en cuerda, nivel C grupo A; Vierly Canul Alvarez, en nivel C grupo B junto con Luna Cuevas Cásares y Jennifer Ruiz Ramírez; Angélica Lara Romero, en clavas en nivel 2 grupo C, y Melissa Báez Sosa, en el nivel 2 grupo D en clavas.