Cavani enfrenta acusación de racismo en Inglaterra

DUBLÍN (EFE).- El delantero uruguayo Edinson Cavani, del Manchester United, pidió hoy lunes 30 de noviembre disculpas por escribir un mensaje en sus redes sociales que la Federación inglesa de fútbol (FA) va a investigar para determinar si se trata de un comentario racista.

El charrúa, saliendo desde el banquillo, marcó dos goles en la remontada que protagonizó su equipo, el Manchester United, ante el Southampton en un partido de la Premier disputado este domingo (3-2).

Con mucho trabajo pudimos ganar un partido muy difícil, a seguir trabajando muchachos! 💪



With a lot of effort we won a difficult game, let's keep working hard lads! 💪 🔴 #MUFC @ManUtd @premierleague #SOUMUN pic.twitter.com/CT7LwYs83u — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) November 29, 2020

Mensajes de felicitación

Después del choque, Cavani, de 33 años, recibió mensajes de felicitación en su cuenta de Instagram y agradeció uno de ellos con una frase escrita en español que incluía la palabra "negrito".

"El mensaje que colgué después del partido del domingo era un saludo afectuoso dirigido a un amigo, agradeciéndole sus felicitaciones tras el encuentro", explicó hoy el ariete en un comunicado.

En contra del racismo

Cavani subrayó que está "totalmente en contra del racismo" y que el mensaje ha sido eliminado, toda vez que su club le ha explicado la situación.

"Lo último que quiero es ofender a alguien (…) Quiero disculparme sinceramente por todo esto", agregó el futbolista, quien llegó esta temporada a Old Trafford procedente del Paris Saint-Germain.



Postura del club

El Manchester United, por su parte, ha explicado que ese término fue usado de manera afectiva y que, además, tiene diferentes connotaciones en Sudamérica, aunque ha recalcado que le ha comunicado al jugador que en el Reino Unido puede ser ofensivo, motivo por el que se ha borrado el mensaje.

Como precedente, están los casos del portugués del Manchester City Bernardo Silva y del inglés del Tottenham Dele Alli, quienes recibieron un partido de sanción por hacer comentarios que contravenían la normativa diseñada por la FA para luchar contra el racismo y la discriminación.

Revisión oficial

La Federación ha revisado esa normativa para esta nueva temporada, y ahora castiga con un mínimo de tres partidos a quien sea culpable de comportarse de manera discriminatoria.

Aunque la FA no lo ha confirmado aún oficialmente, la asociación contra el racismo en el fútbol "Kick It Out" aseguró hoy que la Federación ya ha iniciado sus pesquisas y que tanto el Manchester United como Cavani están cooperando en este proceso.

Educación en el lenguaje

"Como ya hemos dicho anteriormente, creemos que sería útil que los jugadores extranjeros que vienen a Inglaterra sean educados sobre el lenguaje que puede ser inaceptable en este país", señaló en un comunicado "Kick It Out".