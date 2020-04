NICARAGUA.— El nicaragüense Rosendo 'Búfalo' Álvarez, celebrará una velada boxística con entrada gratuita el próximo sábado, en Managua, pese a la pandemia del coronavirus que se ha cobrado la vida de dos personas en el país.

El Polideportivo Alexis Argüello será la sede de esa velada.

La pelea estelar estará a cargo de los pugilistas nicaragüenses Robin Zamora y Ramiro Blanco en las 135 libras.

El evento contará con ocho combates a partir de las 19.00 horas (01.00 GMT del domingo), de igual modo será transmitida por el estatal Canal 6 de la televisión local, así lo anunció la presidenta de la promotora Búfalo Boxing Promotions.

Pero la cartelera boxística también será transmitida por el programa ESPN KnockOut que transmite la cadena ESPN Latinoamérica.

Cuando se le cuestionó a Rosendo 'Búfalo' Álvarez, por qué hacía esta pelea en medio de una pandemia mundial, el organizador contesto que "esas personas viven del boxeo".

"Al no haber actividad boxística, ellos no tienen una fuente de trabajo y dinero... es un plato de comida que no llega a su mesa", argumentó la promotora.