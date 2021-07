Cerca de caer una medalla en trampolín

Paola Espinosa arma polémica en las redes sociales

Carolina Mendoza y Dolores Hernández llegaron a Tokio bajo cuestionamientos por haber sido seleccionadas como la pareja de México en el trampolín sincronizado de tres metros de los Juegos Olímpicos. Ayer, estuvieron cerca de quedar bien con los dirigentes de su federación.

Mendoza y Hernández se repusieron a un mal inicio y totalizaron 275.10 puntos, para quedar en el cuarto puesto de la prueba que fue ganada por las chinas Shi Tingmao y Wang Han, con 326.40.

“Estamos muy contentas, nos quedamos cerca de las medallas y ganamos lugares a las Serie Mundiales”, dijo Hernández, aludiendo a las competencias de la federación internacional de natación. “Llevamos entrenando mucho tiempo juntas y a pesar de eso esto lo vemos apenas como el comienzo”.

Hernández puso de inmediato el objetivo en los próximos Juegos Olímpicos, dentro de tres años: “En París pelearemos por las medallas”, prometió.

Mendoza y Hernández, ambas de 24 años, ganaron un control técnico realizado por la federación mexicana a principios de junio y relegaron a la pareja formada por Paola Espinosa y Melany Hernández, quienes habían conseguido la plaza olímpica para el país al ganar un bronce en el Mundial de Gwanju 2019.

Paola, de 35 años alegó que la decisión de designar a Mendoza y Hernández tuvo tintes políticos y culpó a Ana Gabriela Guevara, la máxima dirigente del deporte.

“No hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza de tres metros sincronizados, medallistas mundiales y estar dentro de las ocho parejas mundiales”, escribió Paola en Twitter. “Era tan viable”.

Paola ganó una medalla olímpica de bronce en la plataforma sincronizada en Pekín 2008 y luego la de plata en la misma competencia en Londres 2012.

Mendoza consideró que el criterio de los jueces no estuvo en su favor, especialmente en las primeras dos ejecuciones que las mandaron al fondo de las posiciones.

“Hoy estuvimos muy constantes y la disfruté mucho. En cuanto a las calificaciones, todos tenemos una percepción diferente”, dijo Mendoza. “Al final no vienes pensando en un resultado, sino en hacer bien las cosas. Para mí esto es un logro y me voy contenta”.

Paola se disculpa

Luego de la polémica que sé generó en redes sociales, Paola afirmó que sus palabras se malinterpretaron.

“Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta; si así se interpretó, no era la intención”, afirmó la clavadista mexicana.

Tras las críticas de Paola Espinosa, la judoca mexicana Vanessa Zambotti y la gimnasta Ana Lago reprocharon la actitud de la clavadista por insinuar que ella podría haber hecho mejor trabajo.

“En definitiva, una medalla olímpica no te hace buena persona, ‘mija’ entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con “injusticias”. (Se me cayó un ídolo) nahhh”, destacó la judoca chihuahuense.

Ana Lago también raccionó: “Pedimos que la gente apoye a sus atletas pero los mismos atletas demeritan el trabajo de sus compañeros… lamentable”.

Los clavados son la disciplina olímpica que más medallas ha aportado a México en su historia. En un hito para el país, lograron reunir equipo completo para participar en todas las pruebas de Tokio 2020.

China, por su parte, dio el primer paso en lo que muchos han presagiado como una barrida dorada de todas las ocho pruebas del programa de clavados.

Shi y Wang Han superaron por 25.62 puntos a la canadienses Jennifer Abel y Melissa Citrini-Beaulieu. Las alemanas Lena Hentschel y Tina Punzel obtuvieron 284.97 puntos para el bronce.