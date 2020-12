Cercano a Neymar, apuñalado en Cancún por no usar cubrebocas (vídeo)

CANCÚN.- Tiago Ramos, exnovio de la mamá de Neymar, acusó en sus redes sociales que fue apuñalado durante su estancia en Cancún.

En un video que compartió en Instagram, se ve a Ramos con el cuello ensangrentado, quejándose de la situación.

“Llegué al restaurante y pedí un plato de carne, no sé qué pasó, no hice nada, pero no me dejaron quedarme. Me golpearon entre dos y me apuñalaron por la espalda. Esto no quedará así. Tengo el número de los que hicieron esto y me voy de México. Pero volveré“.

El incidente en Cancún

Al parecer, el hecho ocurrió la semana pasada cuando Tiago, de 24 años y Nadine Santos, de 53, se dirigieron a Cancún para darse una nueva oportunidad, pero las cosas no funcionaron y ella se habría regresado sola a Brasil.

El joven habría sido agredido cuando se negó a usar un cubrebocas en un establecimiento.