''Chaleco'' resiste ataque

Se mantiene un día más en la cima del Dakar

El chileno Francisco “Chaleco” López resistió ayer al frente de la clasificación general del Dakar en la categoría de autos ligeros y el argentino Nicolás Caviligiasso tomó el mando en la general de quads desbancando al también andino Giovanni Enrico.

“Chaleco” acabó en sexto lugar la cuarta etapa de este Dakar 2021, la más larga de todo el rally, con 813 kilómetros, de ellos 337 cronometrados, entre Wadi Ad-Dawasir, la puerta al “Cuarto Vacío” del desierto de Arabia Saudí, y Riad, la capital de país árabe.

El chileno se quedó a 2 minutos y 48 segundos del polaco Aron Domzala, ganador de la etapa, y logró así retener el primer puesto de la clasificación general, pero ahora con su ventaja acortada a 3 minutos y 18 segundos sobre Domzala.

En los quads, el ganador de la etapa fue el argentino Manuel Andújar, seguido a 1 minuto y 8 segundos de su compatriota Nicolás Cavigliasso, quien se puso al frente de la clasificación general en detrimento del chileno Enrico.

En el campamento de llegada, Andújar, que es cuarto en la general a 22 minutos de Cavigliasso, comentó que fue “una etapa rápida, con arena y piedras, pero muy divertida y con una navegación bastante precisa”.

Cavigliasso, ganador del Dakar en la categoría de quads en 2019, es el nuevo líder con una mínima ventaja de 9 segundos sobre el francés Alexandre Giroud y de 7 minutos y 33 segundos sobre Enrico.

En motos brilló la actuación del argentino Luciano Benavides (Husqvarna) con su tercer lugar en la etapa, a 6 minutos y 22 segundos del español Joan Barreda (Honda), ganador de la jornada, lo que permitió al Salta ascender una posición más en la general, donde ya es sexto.

“La moto va increíble. No tuvo ningún problema hasta ahora. La moto me da mucha confianza. Cada día siento que está nueva. Todo va como me gusta y al estilo mío”, valoró Benavides al término de la etapa.

Preguntado sobre si es momento de dar un paso adelante, Benavides señaló que su estrategia es mantenerse de momento en la zona media de la general, al menos hasta la segunda y última semana de competición.

“Creo que hay que seguir ahí porque el mismo Dakar va sacando a varios pilotos de punta. Las etapas 5 y 6 son muy difíciles y hay que mantenerse en el medio. La segunda semana es otra carrera y habrá momento para apretar un poco más y empezar a querer definir algo”, señaló Benavides.

Su hermano Kevin Benavides (Honda) tuvo que abrir pista junto al australiano Toby Price (KTM) y acabó la etapa decimocuarto, lo que le hizo caer a la cuarta posición de la general.

“Está siendo un Dakar muy difícil en navegación, pero de momento estoy muy contento con el trabajo conseguido. Estamos en el cuarto día y vamos a seguir luchando cada día”, advirtió Kevin.

Quintanilla, al acecho

El chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) acabó la etapa en séptimo lugar y recuperó algo del tiempo perdido en la víspera, donde sufrió para ser el primero de la caravana del Dakar en abrir pista en una jornada de especial dificultad en la navegación.

Ahora Quintanilla pasó al décimo puesto de la general, a 9 minutos y 31 segundos del francés Xavier De Soultrait (Yamaha), el nuevo líder en la categoría de motos.

“Estoy contento con el día. El objetivo era situarme en una posición más neutra y lo conseguí. Era una etapa de transición, con un grado de dificultad más bajo que las anteriores”, dijo Quintanilla. “En el repostaje me di cuenta que las condiciones de la etapa no eran para hacer grandes diferencias, así que bajé un poco el ritmo en la segunda parte del especial y funcionó la estrategia. Me metí en una muy buena posición para afrontar los siguientes dos días antes del día de descanso”, valoró el chileno.

Cornejo, bien

En noveno lugar de la general, justo por delante de Quintanilla, está su compatriota Nacho Cornejo (Honda), que acabó la etapa en octavo lugar en “un día redondo y sin errores” para el joven piloto de la marca nipona.

“He salido con uno de los neumáticos que ya había usado así que no estaba en muy buenas condiciones. Es por eso que en la segunda parte de la especial he ido más tranquilo ya que resbalaba bastante de atrás, pero en general me he encontrado bien”, comentó Cornejo.

“Creo que hemos terminado en una muy buena posición pensando en la etapa de mañana”, añadió.