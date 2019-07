Chargers, despreocupados por el césped del Azteca

A los Chargers no les interesan las condiciones del césped del Estadio Azteca, mínimo, hasta la semana previa al choque frente a los Chiefs, del próximo 18 de noviembre.

Los jugadores de Los Ángeles se concentran en el arranque de la temporada de la NFL y en los rivales a los que se enfrentarán fecha por fecha.

Te puede interesar: Boletos para el juego de la NFL en México desde 800 pesos

“Vimos lo que pasó el año pasado, pero no es algo de lo que platicamos“, explica Isaac Rochell, ala defensiva de los Chargers.

El partido programado para 2018, entre los Rams y los Chiefs, que regresan para esta edición, se suspendió por las pésimas condiciones del pasto del Estadio Azteca, a cinco días de la llegada de las franquicias a la Ciudad de México.

“Eso no puede distraernos, no va con nuestra rutina. Yo me enfoco en lo que debo hacer en el juego, al igual que el resto de mis compañeros y rivales“, agrega.

Te puede interesar: La NFL tendrá dos encuentros en México para este año

Rochell promete un duro choque para el segundo Monday Night Football fuera de Estados Unidos, con rivales de la División Oeste de la Conferencia Americana y candidatos para avanzar a los Playoffs.

La campaña pasada, Chargers y Chiefs igualaron la marca al cierre del año (12-4), pero más victorias sobre equipos de la zona le dieron a Kansas City el primer lugar de toda la AFC.

Por la postemporada

Para este 2019, el partido será el primero de dos que tendrán estos equipos para asegurar el boleto a la postemporada.

“Será espectacular. Es un duelo entre rivales que lleva mucho tiempo y vamos por un buen camino este año. Los dos vamos con todo y los aficionados mexicanos no quedarán defraudados por el juego que verán“, promete el defensivo. Rochell estará en su tercera temporada en la NFL.- Con información de El Universal