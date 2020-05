Amistad irrecuperable

Charles Barkley lamenta el enojo de Michel Jordan

El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Charles Barkley, admitió que todavía está “muy triste” por el hecho de que su larga amistad con Michael Jordan se deterioró hace años debido a los comentarios críticos que hizo Barkley sobre la forma en que Jordan dirigió a los Charlotte Bobcats.

Pero Barkley no parece optimista sobre una reconciliación en el futuro.

“El chico era como un hermano para mí”, dijo Barkley en el Waddle and Silvy Show del martes en ESPN 1000 en Chicago. “Al menos 20 años. Y lo siento, siento tristeza. Pero para mí sigue siendo el mejor jugador de baloncesto de la historia. No le deseo nada más que lo mejor. Pero, no hay nada que pueda hacer al respecto, hermano”.

A raíz del episodio más reciente de “The Last Dance” que presentó a los Soles de Phoenix de Barkley cayendo ante los Toros de Chicago de Jordan en las Finales de la NBA de 1993, se le preguntó nuevamente a Barkley si había alguna esperanza de que la relación entre las dos estrellas pudiera darse.

“Oh, él consiguió mi número”, dijo Barkley. “Él me puede llamar”.

¿Qué pasaría si Jordan llamara y le dijera a Barkley que estaba equivocado y entendió que el comentarista solo estaba haciendo su trabajo?

“Ha pasado mucho tiempo”, dijo Barkley. “Así que supongo que no”.

Barkley, quien ha sido un invitado frecuente en el programa durante más de una década, originalmente hizo sus comentarios sobre el mismo programa hace más de ocho años. La relación se ha roto desde entonces.

“Lo que más me molestó de todo eso, es que no creo que haya dicho nada tan malo”, dijo Barkley. “Estoy bastante seguro de lo que dije: “Por mucho que ame a Michael, hasta que deje de contratar a sus mejores amigos, nunca tendrá éxito como gerente general. Y recuerdo casi literalmente que dije eso. Y lo que realmente me molestó después fue que Phil Jackson dijo exactamente lo mismo”.

Lo que frustró a Barkley es el hecho de que Jordan todavía tiene una relación con Jackson, pero ha cortado la comunicación con el que había sido uno de sus amigos más cercanos en la Liga.

“Escucha, si eres famoso, y Michael en un momento fue la persona más famosa del mundo. Todos a tu alrededor están en la nómina o permitiéndote comprar bebidas y cenas y volando en tu jet privado. Muy pocos de tus amigos serán honestos contigo, y eso es muy difícil para cualquier celebridad, pero especialmente para alguien de su estatura”.

“Pero pensé que esa era una de las razones por las que éramos grandes amigos. Como ‘puedo preguntarle a Charles cualquier cosa y sé que me dará una respuesta directa’. Pero parte de mi trabajo es, porque no puedo ir a la televisión y decir ‘Otro gerente general es una mier...’ y luego ‘porque Michael es como un hermano para mí y dice que está haciendo un trabajo fantástico’. Eso sería falso”.

Barkley dijo que parte de su trabajo como locutor es a veces ser crítico con las personas y los equipos que le gustan personalmente. Un ex 76er, Barkley comparó su “pique” con Jordan con uno que tiene con una actual estrella de los Sixers.

“Joel Embiid me odia porque lo llamo perezoso. Lo cual, número uno, es como, ‘Amigo, tienes que ponerte en forma para jugar baloncesto’. No lo hacen practicar. Es como, bueno, tiene piernas malas. No es así como se mejoran las piernas. Se ejercita y se mejoran las piernas. Ponlo en la piscina o algo así. Pero es un gran chico, pero yo digo: ‘Hombre, tienes que ponerte en forma para jugar baloncesto’. Así que voy a hacer mi trabajo sin importar qué”.