Charles Barkley triste por perder la amistad de Michael Jordan

EE.UU.— El ex jugador de la NBA, Charles Barkley, reveló que aún siente tristeza por la ruptura de su amistad con Michael Jordan.

Los dos astros de la liga de baloncesto profesional compartieron muchos años como jugadores. También fueron parte del Dream Team en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992.

Sin embargo, eso cambió cuando el astro de los Bulls comenzó a manejar la franquicia de Charlotte, pues Charles Barkley no paraba de realizar críticas a su manera de administrar.

Barkley's criticism of Jordan's management of the Charlotte Bobcats/Hornets led to a falling out.