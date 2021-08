Chávez contó cuando enfureció con "Chapo’ Guzmán por no traer cocaína

La leyenda del boxeo reveló cómo "mando a la chin"#$%" a varios poderosos narcotraficantes cuando se enteró que no llevaban cocaína consigo.

MÉXICO.— Julio César Chávez relató en entrevista un complicado episodio de su vida, en el que su adicción a las drogas le hizo perder la cabeza y enfurecer e incluso insultar a los líderes de los cárteles más famosos de México como Joaquín, el "Chapo" Guzmán porque éste no llevaba cocaína.

Esta polémica confesión la realizó en el programa de entrevistas de Yordi Rosando, en el que también detalló como es que probó por primera vez las drogas, pese a ser un deportista de alto nivel.

Una pelea estelar fue el comienzo de su problema

En una plática con Yordi para su canal de YouTube, Julio Cesar Chávez confesó que la primera vez que probó la cocaína, fue un 12 de septiembre de 1992, cuando todo Latinoamérica se paralizó con la pelea de Héctor "Macho" Camacho y él en el Thomas and Mack Center en Las Vegas, Nevada.

A aquel histórico evento, Chávez recuerda que acudieron los narcotraficantes más poderosos del país y fue así como tras su triunfo inició en el mundo de las drogas.

"El día que le gané a "Macho" Camacho, había como mil años de cárcel, estaban los Arellano Félix, El Güero Palma, Amado Carillo, "Chapo" Guzmán, El Azul y el Mayo Zambada, todos querían conocerme. Yo estaba loco, porque fue el día que me drogué por primera vez, todos hablaban de la pelea de "Macho" Camacho, hasta que me enfadé, yo lo que quería era perico. Había como 300 cabrones armados, pero nadie traía perico, y dije: 'como nadie trae perico, váyanse a la chingada'; 'no, espérate ahorita te conseguimos'" detalló el ex pugilista sin revelar el lugar en el que sucedió esta anécdota.

"Mejor amigos que enemigos"

Julio Cesar Chávez aseguró que estos personajes los empezó a considerar: "mejor amigos que enemigos", pues de negarse sabía que lo llevarían por la fuerza. Incluso mencionó que fue capaz de mantener una cercanía con todos por el respeto que existía de él hacía ellos y vicerversa.

Chávez reveló que todos los narcotraficantes le deban muchos regalos, entre ellos joyas o accesorios de alto valor.

"Me regalaban la droga, diamantes, relojes, me decían 'es un regalo cabrón'. Tengo joyas, todavía tengo unos guantecitos que me dio Pancho Arellano, que cuestan 80 mil dólares", puntualizó el ex boxeador a quien las drogas casi destruye su vida y a su familia.

