Chávez explota en redes

Reacciona furioso tras declaraciones de un periodista

Después de la polémica que levantó el exboxeador Mike Tyson afirmando que Julio César Chávez era mejor que Floyd Mayweather Jr., el periodista deportivo de la cadena ESPN David Faitelson mencionó en redes sociales que el “campeón mexicano” hubiera sido derrotado por Mayweather.

“Ni en 140, ni en 147, ni en aquí ni en Marte le hubiese ganado”, escribió Faitelson en su redes.

Chávez, fiel a su forma de ser explosiva y polémica, no tardó en responder afirmando que él hubiera derrotado a Floyd Mayweather en las 140 libras, por lo que Faitelson respondió que se basaba en lo que sucedió ante Pernell Whitaker, a lo que el expúgil no soportó más y explotó pidiéndole “que no dijera mam...”.

La discusión siguió y Faitelson puntualizó que a diferencia de Mayweather, al “Canelo” Álvarez sí le ganaría porque “fue y será siempre un mejor boxeador”.

Chávez ha tenido mucha exposición en la televisión durante los últimos años, aunque no ha estado “casado” solo con una televisira, ya que participa como panelista en programas de ESPN y analista en las funciones de boxeo que transmiten por TV Azteca.