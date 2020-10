Chávez Jr. pide dinero en los camiones

El boxeador, con la mascota de los Tomateros

Julio César Chávez Jr. es un personaje fuera de lo común y una nueva prueba de su extravagante personalidad quedó manifiesta la tarde del sábado en las calles de la ciudad de Culiacán.

Un par de semanas después de caer ante Mario Cázares en una función que se realizó en Tijuana, el Hijo de la Leyenda no deja de generar polémica, aunque esta vez su locura fue acompañada por “Chango 0 Te”, mascota de los Tomateros de Culiacán.

Ambos se subieron a los camiones del sistema público de transporte a pedir dinero, además de que se animaron a pelear en las calles de la ciudad sinaloense, esto ante el asombro de sus habitantes, quienes al verlo se acercaban a pedir fotografías. Se desconoce el motivo de la recaudación, aunque en una de las historias que publicó Chávez Jr. se puede apreciar que “Chango 0 Te” le menciona que le sacaría toda la información posible, lo que lleva a sugerir que se trataba de una entrevista.

Jackie espera volver

Quince años han pasado desde que la mexicana Jackie Nava se convirtió en la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora se prepara para cuando sea momento de volver.

La pelea ante Mariana Juárez estaba pactada para realizarse en mayo, pero la pandemia frenó todo.

“Se ha manejado tanto tiempo esa pelea, que si se da o no, ya no la estoy esperando, la pandemia la atrasó y a puerta cerrada sería más complejo por el aspecto económico, creo que por eso no nos hemos sentado a platicar”, explicó.

Lo único que desea ahora es pelear y tiene una propuesta para hacerlo este 21 de noviembre.

La mexicana lamentó que en el boxeo femenil haya rezagos como el del salario.

“En Estados Unidos hay carteleras buenas para las mujeres en el aspecto económico. Al ser menos tiempo de pelea, se agarran de ahí para decir que peleamos menos rounds y nos pagan menos. A mí, me ha ido bien en algunas peleas de campeonato y defensas”.