”Checo” buscará el podio

El mexicano, con buenos resultados en Barcelona

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez explicó, en la previa del Gran Premio de España de Fórmula Uno, que Barcelona es un lugar donde le gusta conducir y donde llega después de conseguir su mejor resultado de la temporada, una cuarta plaza, en el GP de Portugal.

“El año pasado, Barcelona fue la primera carrera en la que participé después de pasar el coronavirus y conseguí un buen resultado (fue quinto)”, dijo el ahora piloto de Red Bull.

Además, recordó que en 2011 aquí sumó sus “primeros puntos en la F1”, y no descartó un podio este fin de semana aunque, según él, debería ser competitivo “desde el principio”.

A pesar del cuarto puesto logrado el fin de semana pasado en Portimao, Pérez admitió que “Imola y Portugal fueron carreras muy complicadas”, pero consideró que “aprendió mucho” y consiguió “rodar al mismo tiempo que el grupo de cabeza”.

A partir de ahora, el piloto mexicano cree que “las cosas tan solo pueden mejorar” y dijo que “la clave” en Montmeló “es encontrar el equilibrio adecuado y cuidar los neumáticos”.

Por una oportunidad

Patricio “Pato” O’Ward, piloto mexicano del equipo Arrow McLaren SP de la IndyCar, logró su primera victoria en la categoría el pasado domingo en el circuito de Texas, lo que le permitirá probar el McLaren de Fórmula Uno, una categoría que, asegura, “aceptaría” correr en el futuro.

“Estoy muy contento donde estoy ahora, pero siendo muy honesto, si llega Zak y me ofrece un asiento en McLaren en Fórmula Uno, no le diría que no. Porque es la F1 y esas oportunidades no llegan siempre y los pilotos solamente tenemos una oportunidad para conseguirlo. Ahora estoy centrado en la IndyCar, pero si en el futuro me quieren pasar de la IndyCar a la F1, aceptaría la oportunidad”, dijo en una rueda de prensa.

Zach Brown, CEO de McLaren Racing, prometió a O'Ward que le dejaría probar el McLaren de F1 en los test de final de temporada de Abu Dabi si el mexicano ganaba una carrera en IndyCar, lo que logró en Texas.— EFE