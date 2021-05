"Checo" Pérez admite sentirse enfermo durante clasificación del GP de España

ESPAÑA.— Sergio "Checo" Pérez reconoció que se ha sentido enfermo durante los primeros días del Gran Premio de España, pero que se recuperará para la carrera de este domingo.

"Checo", piloto de Red Bull, partirá desde el octavo sitio de la parrilla de salida sobre el Circuit Barcelona-Catalunya, en busca de recuperar los lugares y sumar la mayor cantidad de puntos para escalar en el campeonato mundial de la Fórmula Uno.

¡Día muy complicado, no estuve a mi 100 % ! Mañana regresaremos más fuertes 💪



Tough day after not being at my 100%

But for sure tomorrow we will be back stronger!#spanishgp #chargeon pic.twitter.com/wyLQ9HxLqW