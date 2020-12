"Checo" Pérez, en el top 10 de mejores pagados de la F1

CIUDAD DE MÉXICO, (El Universal).- ¿Cuánto gana "Checo" Pérez?

El sitio especializado Business Book GP coloca al piloto tricolor en el top 10 de los mejores pagados.

"Checo" se ubica en el sitio 10, con un salario al año de 4.8 millones de dólares (unos 25 millones de pesos).

Este 2020 Sergio Pérez firmó su mejor temporada en la Fórmula 1.

Prueba de ello fue la victoria el pasado fin de semana en el Gran Premio de Sakhir, que representó su primer triunfo en la máxima categoría del automovilismo desde que llegó hace 10 años.

