"Checo" Pérez, entre los mexicanos mejor pagados

El piloto de Fórmula 1 está entre los deportistas mexicanos mejor pagados.

MÉXICO.— Sergio "Checo" Pérez, recientemente firmado por Red Bull Racing para correr en 2021, entró en la lista de los deportistas mexicanos mejores pagados del mundo, según la revista Forbes.

El piloto de la Fórmula Uno de 30 años de edad, estuvo por debajo de seis futbolistas, uno de ellos de la Liga MX.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.



