“Checo” Pérez hila seis carreras sin puntuar

El mexicano se lamenta por las fallas en su bólido

Sergio Pérez igualó su peor racha en una temporada de Fórmula Uno al no sumar puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña. El mexicano la ha pasado mal este año con su Racing Point y no encuentra la forma de competir con el resto de los pilotos, como lo hacía en anteriores campañas.

Al terminar en la posición 17 sobre el Circuito de Silverstone, el tapatío llegó a seis carreras sin cosechar unidades, una sequía que no tenía desde 2012, su segundo año en la máxima categoría del automovilismo. En aquella temporada, “Checo” no acumuló puntos en los últimos Grandes Premios, cuando representaba a la escudería Sauber, con 22 años de edad. El tapatío ya se había acostumbrado a llegar dentro del Top 10 en cada carrera que disputaba. Su mejor racha fue en 2016, cuando acumuló una decena de GPs con unidades.

Esta mala racha que pasa el tricolor no es la más extensa si se cuentan más allá de una sola temporada, ya que ese lapso negativo de 2012 lo alargó a 2013, y cerró con siete carreras sin puntuar.

Pérez no se ha quedado callado sobre los problemas que pasa su bólido rosa, con urgencia de que los mecánicos solucionen, o esta campaña será muy larga para el tapatío, quien marcha en el sitio 13 del campeonato con la misma cantidad de puntos.

Después de la carrera en Gran Bretaña, el mexicano publicó un vídeo en redes sociales en el que expresa su desesperación por los constantes fallos en su auto.

“Hoy fue un día en el que no nos salió nada. Los fierros no tienen palabra de honor. Durante el ‘safety car’ se descompuso mi volante, mi balance de frenada se fue todo hacia la parte delantera y no hubo nada que pudiera hacer para evitar el contacto con Hülkenberg”, dijo “Checo”. “Pero me voy contento de Silverstone por el gran trabajo hecho por todo el equipo. Merecíamos los puntos por la gran carrera que veníamos haciendo. Lo dimos todo y volveremos más fuertes para Alemania“, agregó el volante mexicano.